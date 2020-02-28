В мережі показали, як зараз живе знаменита одеситка Оксана Кобелецька, яка одночасно народила п'ятеро дітей

Відеосюжет з'явився на особистій сторінці багатодітної мами в Instagram, передає Politeka.net

«Одеські пятерняшки від початку до сьогодні. Недавно зрозуміла що не всі знайомі з нашою історією, незважаючи на багато статей і сюжетів про нас. Залишу в себе сюжет знятий нещодавно одеським телеканалом Редакція для нового проекту. Залишу його у себе, як відповідь на багато запитань», - написала мати-героїня.

Користувачі мережі не прийшли повз і залишили величезну кількість захоплених відгуків на адресу багатодітної мами і її родини. Багато хто відзначив, що історія Оксани дійсно неймовірна і побажали їй і її дітям бути щасливими.

«Ви приклад для наших нинішніх мам, які з однією дитиною, то до родової, то післяпологовий дипресии знаходяться . Ви вдохновляее 💖. Удачі, щастя і здоров'я Вашої великої сім'ї 💖»,

«Ви чудо-жінка. Ніхто з супергероинь Не зрівняється з Вами👏», «Ви велика молодець! Здоров'я Вам, мами і вашим діткам😘а чоловік... Боягуз😓нехай у Вас все буде добре!!!!», «Я захоплююся Вами😇 Я сама виросла в родині, де нас було п'ятеро, хоч і не в один день народилися, але розумію як це складно мамам. Ви велика молодець👍👍👍», «Чудово❤️я розплакалася»,

«Оксана, у Вас просто неймовірна історія та чудові дітки!!! Ви справжній герой, переможець, неймовірно сильний чоловік, і душею, і тілом!!! Бажаю Вам йти тільки вперед, завжди бути прикладом для своїх дітей, для всіх людей, які або ще бояться в цьому житті! Величезного здоров'я і сили духу👍👍👍», «Оксана, ви чудо! 👏Захоплююся вашою родиною! 🤗», «Ви дуже сильна жінка, пишаюся вами . Ви чудова мама і всі ваші риси виховання дітей перейшли до вас від вашої чудової мами . Щастя вам,здоров'я і миру в ваш дім», - пишуть люди.

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