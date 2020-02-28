Від 340 до 510 гривень

В Одесі штрафи рухалися на тих водіїв, які будуть паркуватися на місцях, призначених для зарядки електрокарів

Як повідомив директор Департаменту транспорту одеської міськради Олександр Ілько, це пов'язано із зміною законодавства, передає Politeka.net

Згідно з новим зміни в законодавстві України, тепер водіїв, які посягнули і припаркував своє авто на місці, відведеному для заправки електрокара, чекатиме штраф у розмірі від 340 до 510 гривень.

Наголошується, що в Одесі штрафувати порушників інспектори по парковках, які почали роботу з вересня 2019 року.

На порушників буде виписуватися постанову. У таких місцях мають право стояти тільки автомобілі, для яких необхідна підзарядка.

Раніше ми писали, з 1 березня великі штрафи обрушаться на власників відкритих люків в Одесі.

В Одесі вирішили кардинально боротися з проблемою відкритих люків.

Жителів міста деколи підстерігає підступна пастка на дорозі чи тротуарі - відкриті люки підземних комунікацій. Чиновники нарахували близько 175 таких пасток. Більшість належить приватним компаніям, а ще КП «Теплопостачання міста Одеси» і «Міські дороги».

«Абсолютно всім балансоутримувачам ми відправили листи з повідомленням про те, щоб склали графіки накриття люків і провели роботи», — розповіла заступник директора департаменту міського господарства Наталія Мостових.

Якщо люки не закриють, з 1 березня почнуть штрафувати балансоутримувачів. Зазначається, що розмір штрафу за один люк планують призначити у розмірі 1700 гривень.

А якщо і це не допоможе, будуть діяти більш радикально — відкриті люки просто закопають.

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Як писала Politeka, штрафи збільшать у п'ять разів на Одещині.

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