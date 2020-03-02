Масштабне відключення світла очікує одеситів у понеділок, 2 березня
Про це пише Politeka.net з посиланням на інформацію сайту "Одесаобленерго"
У зв'язку з плановими ремонтними роботами електромереж будуть знеструмлені близько 2800 будинків.
Так, з 9:00 ранку відключать електроенергію за наступними адресами:
Погана погода розірве Україну, такого давно не було: комусь березень підготував випробування
Колишній коханець Пугачової плюнув на все і приголомшив змінами в житті: "Повернувся до дружини..."
"Все в снігу": справжня зима обрушилася на Україну в перший день весни, яскраві фото
Українська Кардашьян не втримала "персики" у відвертій сукні: "Ого, як стирчать"
1-й Керченський провулок
4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А
З 00:00 по 1:00
1-й Офіцерський провулок
8А, 15Б, 1, 9А, 9, 9 Б, 6, 11, 11А, 2А, 7, 12, 4А, 9В, 4, 4Б, 3, 10, 8, 15-А, 5
З 09:00 до 19:00
1-й Сирітський провулок
1, 3А, 3, 5, 6, 7, 9
З 09:00 до 19:00
1-й Тепличний провулок
3, 5, 3б, 2а, 1, 2, 4
З 09:00 до 19:00
1-я лінія
33Б, 12, 40/41, 18Б, 33А, 31А, 29А, 29б, 18б, 18В / 1, 18В, 14, 16, 22, 30, 34, 35, 36, 55, 56, 57
З 09:00 до 19:00
1-я Проектована вулиця
12/1, 1/15
З 09:00 до 19:00
1-я Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33
З 00:00 по 1:00
2-й Магнітогорський провулок
7
З 09:00 до 19:00
2-й Офіцерський провулок
8А, 6, 4а, 2, 8А / 2, 4, 5, 8, 10
З 09:00 до 19:00
2-й провулок Амундсена
19
З 09:00 до 19:00
2-й провулок Марії Демченко
4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2, 4/10, 4/7, 4/5
З 09:00 до 19:00
2-й Тепличний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
З 09:00 до 19:00
2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
12
З 00:00 по 1:00
3-й Керченський провулок
3, 4, 6
З 00:00 по 1:00
3-й Магнітогорський провулок
2, 4, 6, 8
З 09:00 до 19:00
3-тя Садова вулиця
18А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2а, 15а, 8а2, 11а, 9А, 20, 8а1, 8а, 45, 4а, 49, 27, 35, 29, 25, 39, 41, 33, 21, 43, 31, 22, 23, 37, 47
З 00:00 по 1:00
3-тя Суворовська вулиця
13, 39, 48, 44А, 51, 2а, 42
З 09:00 до 19:00
4-я Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4А, 4Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
З 00:00 по 1:00
5-я лінія Марії Демченко
61-А
З 09:00 до 19:00
6-я Садова вулиця
69а
З 00:00 по 1:00
Абрикосова вулиця
8/9, 9/30, 9/4, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9 / 18А, 9 / 23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8 / 9а, 8 / 8а, 9/8, 9/3, 9/7, 8/7, 8/16, 9/14 , 8/4, 8/1, 8/31-А, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/1, 911а, 9 / 24А, 8/6, 8 / 17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 9/21, 8/15, 3, 25, 39, 9/9, 35а, 191, 41А , 17А, 23, 37, 7, 9 / 9А, 21, 9, 33, 13Б, 22, 9 / 11б, 5, 11, 29, 26, 41, 1, 15, 13 / А, 43, 31, 1А , 27, 19, 9/36, 39А, 9/29, 8/33, 9/33, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32 , 8/26, 9/28, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 17
З 09:00 до 19:00
Аграрна вулиця
11, 21, 25, 27
З 09:00 до 19:00
Академіка Вавилова вулиця
52б, 4/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б / 31, 11а, 15, 50б, 52Г, 5А1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50 / а, 50/1, 60, 54а / 1, 54а, 22, 26, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 24а, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с / 1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 76, 76/1, 42/1, 4/2, 7а
З 09:00 до 19:00
Академіка Вільямса вулиця
43, 3/14, 37Б, 38/3, 23, 44, 25, 36а, 36Б, 40, 25А, 36, 21, 38, 29, 42, 38/2, 25В, 27, 38А, 37, 46д, 37а, 46, 48
З 09:00 до 19:00
Академіка Гамалія проспект
67Б
З 09:00 до 19:00
Академіка Глушка проспект
6Б
З 09:00 до 19:00
Алмазна вулиця
10А, 6, 30, 161
З 09:00 до 19:00
байдарковий провулок
1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85
З 09:00 до 19:00
Байкальська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8В, 13А, 10А, 8А, 11, 12, 13, 14, 81
З 09:00 до 19:00
Білоруська вулиця
24, 7/35, 7/36, 7/31, 7/29, 7/30, 30, 7/38, 7/27, 7/32, 7/28, 7/33
З 09:00 до 19:00
Велика Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 17а, 38А, 12а, 48, 50, 52, 50а
З 00:00 по 1:00
Весняна вулиця
7, 9, 11, 40, 2А, 5, 1а, 1, 2
З 09:00 до 19:00
вишнева вулиця
11/31, 10/16, 11/30, 11, 10/25, 11л, 10/33, 10/30, 11/27, 10/27, 10/26, 10/32, 11/29, 10 / 29, 11/26, 10/28, 11/12, 10/12, 11/13, 11/14, 11/10, 10/10, 11/11, 10/14, 11/9, 11/20, 10/19, 10/23, 11/5, 10 / 11а, 11/17, 10/15, 11/7, 10/2, 10/31, 10/9, 11 / 5а, 10/18, 11 / 4а, 10/1, 10/22, 11 / 1а, 11/4, 11/23, 10/11, 11/25, 10/6, 11/6, 10 / 4а, 10/3, 10/4, 11/16, 106, 11/1, 10а16, 10/24, 11/22, 10/5, 10/20, 11/24, 10/21, 11/8, 11/32, 1А, 1010а, 10 / 7, 11/19, 11/21, 11/2
З 09:00 до 19:00
Вишневий провулок
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 9А, 18а, 17А, 11А, 1А, 7/1, 44, 46, 48, 50, 30а
З 09:00 до 19:00
Володимира Висоцького вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
З 09:00 до 19:00
гетьманський провулок
10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2
З 09:00 до 19:00
Дача Ковалевського вулиця
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 24/1, 23а, 24/7, 22/5, 24/12, 28, 22/9, 3/3, 23Б, 24/4, 22/2, 23В, 29/3, 25Б, 24/3, 22/1, 20Б, 22/7, 29, 7Б
З 09:00 до 19:00
Державіна вулиця
11, 164, 2а, 2, 3, 13, 15, 17
З 00:00 по 1:00
Дніпровська вулиця
49, 52
З 00:00 по 1:00
довга вулиця
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29а, 46а, 53а, 1А, 18в, 33/6, 51а, 57а, 21, 20А, 33А, 3А, 2/1, 20б, 15а, 4А, 33 / 9Б, 53б, 18а, 31а, 33 / 7В, 33 / 8Б, 33/7-Б, 10А, 47А, 28б, 26б / 1, 31б, 27а, 33/3, 34/4, 34а, 26а, 31В, 26б, 36а, 33/2, 33/4, 33/7, 28а, 33/9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53
З 09:00 до 19:00
Донецька вулиця
12А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10А, 13, 19А, 11А, 28А, 9а, 35а, 5А, 15а, 22А, 8Б, 13А, 27А, 26А, 1_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
З 00:00 по 1:00
дружна вулиця
1, 3А, 2, 3, 4, 5, 6
З 09:00 до 19:00
дружний провулок
7А, 18А, 4, 14, 10, 20, 8, 3, 2, 6, 18, 12, 9/2, 7б, 11а, 7, 12А, 16, 1, 16А, 11, 5, 18Б
З 09:00 до 19:00
Дубовий Гай вулиця
3/2, 3/3, 3/1
З 09:00 до 19:00
Єнісейська
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
З 09:00 до 19:00
ж / м Дружний
49
З 09:00 до 19:00
зоряна вулиця
1, 2, 46/47, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 43
З 09:00 до 19:00
Зелена вулиця
9, 32б, 18, 6, 7, 16, 1, 5, 22, 12, 14, 4, 10, 20, 2, 30А, 41, 76, 42, 32, 29, 59/1, 58, 63, 21А, 35, 11А, 47, 82, 51, 60, 27, 24, 66, 61, 80, 43, 66А, 50, 49, 31, 57, 3, 56, 78, 64, 54, 82А, 17А, 34, 23, 72, 39, 8, 44, 67 / А, 37, 70, 17, 62, 28, 25, 33, 40, 64А, 46, 53, 60А, 52, 74, 55, 21, 30, 19А, 45, 13, 38, 36, 65, 26, 62/2, 48, 68, 15, 17Г
З 09:00 до 19:00
Йосипа Тимченка вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24А, 33, 4А, 23а, 13-а, 11-а, 27а, 17-а, 3А, 17-б, 21-а, 23/1, 35
З 09:00 до 19:00
італійський бульвар
1/1
З 09:00 за 17:00
Калинова вулиця
13А, 2, 1А, 13б, 12 \ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24
З 09:00 до 19:00
Капітана Кузнєцова вулиця
3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14
З 00:00 по 1:00
Каспійський провулок
1, 3, 7, 9
З 09:00 до 19:00
Керченська вулиця
29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
З 00:00 по 1:00
Кишинівська вулиця
2, 4, 6, 4А, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24
З 00:00 по 1:00
Косий провулок
1, 3
З 09:00 до 19:00
Ліверпульський провулок
6, 7, 6Б, 6А / 2, 5, 1А, 6/1
З 09:00 до 19:00
лінійний провулок
1, 3, 4, 1а, 2, 6
З 09:00 до 19:00
Лінія 13-го трамвая вулиця
2
З 09:00 до 19:00
Ломоносова вулиця
10, 12, 20, 11а, 11
З 00:00 по 1:00
Льва Симиренка вулиця
1, 2, 4, 5, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
З 00:00 по 1:00
Люстдорфська дорога
152/6, 152/5, 213, 211, 195, 201, 196а, 183в, 207а, 189, 185В, 189а, 183б, 185Д, 199А, 185г, 183а, 191А, 207, 183, 193, 187, 179, 181, 191, 197, 201А, 205а, 215, 185, 203а, 205, 185Б, 209, 209/2, 209/3, 209 /, 1, 7, 6, 4, 3, 9, 2, 152/3 , 233, 225, 240, 229, 223, 231, 227, 217, 221, 219, 227а, 199
З 09:00 до 19:00
Макаренко вулиця
26/225, 22, 26
З 09:00 до 19:00
Мала Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22
З 00:00 по 1:00
Марії Демченко вулиця
24, 5/9, 3/4, 3/5, 2 / 5а, 2/5, 2/7, 3/1, 211г, 3/10, 3/9, 2/9, 2/1, 2 / 4, 3, 2/8, 2/3, 20-а, 6 / 1А, 6, 22, 5, 12, 2А, 6/1, 11, 3/7
З 09:00 до 19:00
Мічуріна вулиця
7а, 7/1, 15а, 9, 9а, 7, 11, 13, 15
З 09:00 до 19:00
Молодогвардійська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
З 00:00 по 1:00
Миколаївська дорога
51, 65, 168, 257, 259, 257б, 263А, 51А, 261_1, 168в, 168г, 261, 263, 32б
Мологвардійська
З 00:00 по 1:00
Миколи Гумільова вулиця
21
З 09:00 до 19:00
Миколи Огренича вулиця
1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А, 1 / 1Д, 1/1-Г, 1/1-Б, 1 / 1В
З 09:00 до 19:00
Миколи Стражеска
36/38, 3, 16, 18, 38, 20/22, 10, 12, 14
З 09:00 до 19:00
Нова вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28а, 13, 15а, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
З 09:00 до 19:00
Новгородська вулиця
1А
З 09:00 до 19:00
Омська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29а, 16а, 15а, 9/1, 21, 17а, 36а, 30а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
З 09:00 до 19:00
Помаранчева вулиця
9, 2А, 6, 8, 10, 12А, 2, 3, 5, 4, 14, 16, 1, 12
З 09:00 до 19:00
Горіхова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 1А, 80А, 7А, 32А, 24а, 64А, 15А, 72А, 50А, 36А, 48А, 34А, 2А, 62А, 9А, 26, 2Б, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194
З 09:00 до 19:00
Відважних вулиця
1 / 12А, 1/2, 1/17, 1/7, 1/14, 1/15, 1/5, 18, 1/12, 1/6, 1/13, 1 / 6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1 / 2а, 1 / 13а, 1/19, 1/16, 44а, 24, 50, 42, 42А, 48, 1/4, 32, 30, 40, 36, 46, 44, 34а, 34, 1/9, 1/11, 10/2, 8, 2, 6, 21, 16, 12, 4, 14, 22, 26, 20, 28, 38
З 09:00 до 19:00
Офіцерська вулиця
9а, 3/2, 3, 13, 9, 7, 6, 16б, 12А, 11Б, 10, 9/7, 16Г, 8, 2, 5б, 11, 16-а, 9/1, 34-б, 34-а, 26-г, 36, 28-г, 15-б, 21, 20А, 22-б, 17, 23-а, 24-в, 28, 36а, 23-в, 30, 19/3, 22-д, 21 / д, 19/2, 32, 28-а, 22-г, 11/1, 24Д, 36 -а, 22-а, 26-б, 21в, 28-в, 18, 21а, 19-б, 15, 21-б, 26, 38, 27, 24, 23-б, 28А, 19, 232, 26в , 30-а, 22, 17-а, 11/3, 30-б, 26-в, 32-а, 22/2, 32/2, 28Б, 26-а, 30 / б, 32в, 25, 24 -б, 24-а, 20-г, 34, 22-б / 2, 26-а / 1, 32-б, 191, 32а, 23, 20, 154, 11 а, 14-б, 14, 14- д, 14а, 14-в, 14е, 14-г, 15/2
З 09:00 до 19:00
Паркова вулиця
17/10, 16 / 8А, 17/1, 17/23, 17/8, 16 / 23Б, 17/16, 17/9, 16 / 16а, 16/21, 16/2, 17/3, 17 / 19, 16 / 4а, 17/21, 16/4, 17/11, 16/7, 17/14, 16/22, 16/1, 16/12, 17/4, 16/11, 16/13, 17/5, 17/17, 17 / 4а, 16/19, 16/9, 17/7, 17/20, 16/10, 17/12, 16/6, 16/3, 16/20, 17 / 6, 16 / 10А, 16/16, 17/18, 16/23, 17/15, 16/15, 16/8, 17 / 1а, 16/18, 17/22
З 09:00 до 19:00
провулок Академіка Векслера
1
З 00:00 по 1:00
провулок Державіна
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
З 00:00 по 1:00
Провулок Сергія Уточкіна
2а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3А, 6, 7
З 09:00 до 19:00
провулок Сергія Ейзенштейна
2, 4, 6, 8, 12б, 9, 10-а, 12-А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
З 09:00 до 19:00
провулок Тімірязєва
1, 2
З 09:00 до 19:00
Писарева улица
7А, 10А, 24, 12, 11, 5А, 14/1, 22, 5, 8, 10, 23, 20, 15А, 12Б, 14, 19, 4, 18, 28А, 3, 2, 17, 20А, 12А, 14Б, 1, 16, 15, 23а, 21, 7, 19А, 14А, 13, 6, 21А, 9
З 09:00 до 19:00
Просвітництва вулиця
6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 24а, 17в, 22б, 22/2, 49б, 18а2, 49а, 13а, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
З 09:00 до 19:00
Псковська вулиця
8А, 3, 5А, 19А, 17А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19
З 09:00 до 19:00
Псковський провулок
16, 9/4, 9, 1, 5, 11, 12, 3, 1А, 14, 6, 4, 2, 9/5
З 09:00 до 19:00
рівності вулиця
196
З 09:00 до 19:00
радісний провулок
2А, 1, 2, 3, 5, 7
З 09:00 до 19:00
романтичний провулок
30, 36
З 09:00 до 19:00
Ростовська вулиця
20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А
З 00:00 по 1:00
Рибачий провулок
2, 3, 5, 3/5-А, 6, 3а, 3 / А, 4
З 09:00 до 19:00
Рибальська Балка вулиця
1, 10Д, 16, 1Б, 4А, 12, 4, 1А, 12А, 8, 10Б, 20, 1Г, 3Б, 2, 8/1, 3, 6, 18, 8А, 10
З 09:00 до 19:00
рибальська вулиця
69, 47/8, 67, 36, 40, 38, 42, 38а, 40а, 20а, 53, 6, 71, 12а, 21, 45, 13, 8а, 7, 16а, 11/15, 15, 29, 63, 16, 26, 20в, 4а, 65, 14а, 69/2, 25, 13а, 3232а, 34, 33б, 2, 39, 29/2, 47А, 28, 45А, 30, 32, 5а, 5, 1А, 8, 10, 47/5, 47/2, 47/9, 47/3, 47/4, 47/10, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 41а-43
З 09:00 до 19:00
Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47А, 47б, 39А, 57А, 59А, 34, 12/1, 65А, 49А, 51А, 19а, 45А, 1А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71
З 00:00 по 1:00
світла вулиця
29а, 18 / 21Б, 29, 18/5, 29В, 18/20, 5, 18/17, 11, 18/21, 18 /, 18/24, 18/25, 18/8, 27, 18/15 , 18 / 1А, 18 / 22а, 18/14, 18/16, 29Б, 18/1, 18/18, 18/6, 25, 18 / 24А, 18/13, 18/23, 18/4, 13 , 18/2, 9, 7, 21, 15, 18/3, 18/22, 18/12, 1, 3, 18/19
З 09:00 до 19:00
свободи проспект
1а2ж, 1а2а, 1Г, 1а / 1
З 09:00 до 19:00
село Мізікевіча - повністю
З 09:00 до 19:00
Семена Яхненко вулиця
1 /, 17-а, 1, 3, 7, 5, 13, 8, 6, 4а, 2, 3/2, 9а, 27-б, 9, 27, 10, 35, 10а, 22, 451б72, 12 , 24, 12В, 39-а, 21а, 28/30, 47, 47 / 1а18, 31-Г, 15-а, 19, 33-а, 19а, 43, 19-б, 47/1, 19а , 4, 37-а, 26, 29, 15, 21-в, 47№1-а / 18, 31-б, 41, 32, 31-Д, 31а, 25а, 37/1, 23б, 30, 33 , 28, 21, 45, 41-а, 47/2, 25, 451, 37а, 31, 34А, 37, 35б, 21-б, 23, 31-а, 39, 34, 35-а, 17, 11 , 15а
З 09:00 до 19:00
Бузкова вулиця
31-Б
З 09:00 до 19:00
сирітський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
З 09:00 до 19:00
Слов'янська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 / 19Б, 1/19-А, 33А, 30 / в, 25А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
З 09:00 до 19:00
сміливий провулок
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11А, 11, 12, 14, 16, 14/1
З 09:00 до 19:00
Сонячна вулиця
12/26, 13/13, 12/27, 12/30, 13/23, 12/4, 12/1, 12/9, 35, 29п, 13/22, 13/18, 12/6, 13 / 3, 13/7, 13/8, 12/20, 12/3, 13/12, 13/4, 12/10, 12/17, 12/12, 13/14, 12/34, 12/21, 13/10, 13/1, 13/6, 12 / 1б, 12/14, 12/7, 12 /, 12/22, 12/19, 13/15, 12/16, 13/16, 12/5 , 12/2, 13/9, 12/11, 13/5, 12 / 20а, 13/19, 12/18, 12/13, 13/21, 13/11
З 09:00 до 19:00
студена вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6а, 31а, 11а, 33 / 2, 24, 35а, 17а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 161, 162
З 09:00 до 19:00
Таїрова вулиця
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52
З 09:00 до 19:00
теплична вулиця
9, 18
З 09:00 до 19:00
Тімірязєва вулиця
35, 1В, 49, 49а, 8, 62, 7, 6, 49/8, 50, 37б, 43, 49а / 3, 42/2, 49а / 51, 19, 27, 44, 38а, 423, 20, 56, 16в, 23, 38
/ 3, 31, 37, 54, 47Д, 46А, 31б, 41, 16, 33а, 35Г44, 41Б, 30, 47, 39а, 47 г, 51а, 39б, 24, 24/3, 22, 40а, 21, 16а , 73, 75, 6а, 14, 12б, 4, 7а, 3, 2, 10, 14Б, 8а, 13, 12а, 1Б, 13б, 9, 10а, 11, 11А, 12, 5, 4а, 3а, 51
З 09:00 до 19:00
Трамвайна вулиця
4, 18А, 24А, 20, 6А, 8, 10, 2, 9, 18, 3, 13, 14, 7, 1, 16, 2А, 24, 24а / 1, 22, 13А, 5, 12, 11, 6
З 09:00 до 19:00
трамвайний провулок
2
З 09:00 до 19:00
Тролейбусна вулиця
36/1, 1, 2, 3, 4, 5, 7 /, 36/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42
З 09:00 до 19:00
Художника Федорова вулиця
28А, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 28-б, 40, 22 / А
З 09:00 до 19:00
Квіткова вулиця
15/16, 15/4, 14/2-А, 14/18, 15/13, 14/10, 15/14, 14/8, 15/5, 14/6, 14/9, 15/7, 15/21, 14/12, 14/15, 14/21, 15/23, 14/7, 15/15, 15/1, 15/18, 15/11, 15/17, 15/8, 14 / 4, 15/6, 14/23, 14/17, 15/20, 15/3, 14/5, 14/11, 14/19, 15/10, 14/3, 15/9, 15/19, 15/12, 15/2, 14/16, 14/13, 14/1, 14/4-А
З 09:00 до 19:00
Чорноморський провулок
3, 5
З 09:00 до 19:00
електричний провулок
4Б, 4А
З 09:00 до 19:00
естафетна вулиця
13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13
З 09:00 до 19:00
Естонська вулиця
20б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7в, 12б, 20А, 12г, 15А / 19, 16, 12а, 14/1, 14в, 14В2, 19/1, 9а, 14а, 15а, 12в, 17, 14Б
З 09:00 до 19:00
Південна дорога
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2А, 8А, 32б, 62, 16А, 32А, 65Б, 41А, 44А, 49А, 57А, 18а, 22А, 63, 65, 73
З 00:00 по 1:00
Яблунева вулиця
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 1А, 5/7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 19/21
З 09:00 до 19:00
Якірний провулок
1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2
З 09:00 до 19:00
Ямська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 13а, 17/2, 27, 2а, 17а, 29, 31, 33, 35
З 09:00 до 19:00
ясенева вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 17/1, 2б, 3А, 2А, 18, 1а, 21, 22, 24, 12А
З 09:00 до 19:00
Нагадаємо, ціни на комуналку злетять у травні: що подорожчає.
Як повідомляла Politeka, нові ціни на комуналку доб'ють українців: п'ять хвилин під душем за 10 гривень.
Також Politeka писала, що ціни на комуналку злетять на 45%: влада доб'є українців навесні.