Не встигла Одеса оговтатися від циклону «Юлія», як підступила «Діана».

Циклон «Діана» приніс шторм, який обрушився на одеське узбережжя

Відповідні знімки розмістило місцеве видання Думська .

Не встигла Одеса оговтатися після шторму з ніжним дівочим ім'ям «Юлія», а підступила нова вітряна напасти на імені «Діана».

Вчора, 2 березня, цей циклон спровокував сильний поривчастий вітер, який дув з півдня.

Сьогодні, 3 березня, допомагати «Діані» буде потужний циклон "Шарлотта" , який у берегів Ісландії перехопив ініціативу і об'єднавши свої зусилля, встановлять контроль над Одесою і областю.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі погода буде хмарною, лише зрідка вигляне сонце. Без опадів. Також очікується потепління. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

Зазначимо, що циклон «Діана» вже не раз лютував в Європі. Наслідки його – повалені дерева, обірвані дроти і зірвані дахи.

Раніше ми писали, в мережі розмістили відео, як найсильніший шторм трощив дамбу на Хаджибейському лимані, 24 лютого.

На кадрах видно, як вся міць стихії, що обрушилася на Об'їзну дорогу, яка проходить через дамбу на Хаджибейському лимані. Величезні хвилі перекочувалися через дорогу і хльостали по проїжджаючим автомобілям.

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