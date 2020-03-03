Не успела Одесса оправиться от циклона «Юлия», как подступила «Диана».

Циклон «Диана» принес шторм, который обрушился на одесское побережье

Соотвествующие снимки разместило местное издание Думская .

Не успела Одесса оправиться после шторма с нежным девичьим именем «Юлия», как подступила новая ветреная напасть по имени «Диана».

Вчера, 2 марта, этот циклон спровоцировал сильный порывистый ветер, который дул с юга.

Сегодня 3 марта, помогать «Диане» будет мощный циклон "Шарлотта" , который у берегов Исландии перехватил инициативу и объединив свои усилия, установят контроль над Одессой и областью.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе погода будет облачной, лишь изредка выглянет солнце. Без осадков. Также ожидается потепление. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Отметим, что циклон «Диана» уже не раз свирепствовал в Европе. Последствия его – упавшие деревья, оборванные провода и сорванные крыши.

Ранее мы писали, в сети разместили видео, как сильнейший шторм крушил дамбу на Хаджибейском лимане, 24 февраля.

На кадрах видно, как вся мощь стихии обрушилась на Объездную дорогу, которая проходит через дамбу на Хаджибейском лимане. Огромные волны перекатывались через дорогу и хлестали по проезжающим автомобилям.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, миллионы пакетов повисли на деревьях вблизи Одессы после урагана: пугающее видео