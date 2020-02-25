Настоящий мусорный апокалипсис зафиксировали всего в 80 км от Одессы возле Очакова в селе Черноморка

Сильнейший ветер разнес полиэтиленовые пакеты со свалки по лесопосадке и полю. Видеозапись обнародовал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, который проехался после бури, пишет Politeka.net

(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, как миллионы пакетов повисли на деревьях вдоль дороги, а также усеяли поле.

«Нарушение технологии хранения отходов приводит вот к чему», — прокомментировал Мухин.

Пользователи в соцсетях просто шокированы увиденным.

«Я такого ещё не видела ! жесть !!! как теперь это убирать будут !?», «Просто жесть»- пишут в сети.

Обратим внимание, что от переизбытка пластиковых пакетов давно страдает вся планета. Особенно морские животные. Многие цивилизованные страны принудительно сокращают его использование, а все бывшие в употребление пакеты перерабатываются.

Ранее мы писали, циклон «Юлия» принес песчаную бурю, которая засыпала землей трассу Одесса-Киев.

В частности, из-за пылевой бури на дорогах, образовались кучи земли на трассе Одесса-Киев.

Как сообщил руководитель службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, землю пришлось убирать с помощью снегоуборочной техники на 331 км трассы М05.

Кроме того, ураган, который пронесся по Одессе и области, 24 февраля, привел к сильному шторму в Черном море и одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.

В частности, в районе Объездной дороги Одессы Хаджибейский лиман вышел из берегов и залил проезжую часть.

Gepostet von Андрій Дмитренко am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, трассу Одесса-Киев засыпало землей: последствия непогоды показали в сети