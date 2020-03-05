Сьогодні в Одесі близько тисячі будинків залишиться без електропостачання

Про це пише Politeka.net з посиланням на інформацію сайту "Одесаобленерго"

У зв'язку з плановими ремонтними роботами електромереж будуть знеструмлені 986 будинків.

У четвер, 5 березня, електрика будуть відсутні за наступними адресами:

1-й провулок 8 Березня

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 47_1, 9, 8А, 10, 11, 15, 17, 47

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Лютневий

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 17:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 по 17:00

1-а Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Лютневий

1, 7, 7а, 5, 1А

З 09:00 по 17:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 17:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 по 17:00

3-я Пересипьська

5, 7, 11, 13, 13а, 15

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

З 09:00 по 17:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 по 17:00

4-я Пересыпская вулиця

16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

З 09:00 по 17:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 09:00 по 17:00

вулиця 8 Березня

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 21_2, 26, 47А, 43А, 29А, 14А, 37_1, 21А, 37А, 35а, 37В, 7_1, 9А, 15а, 23а, 37Б, 45А, 37_2, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

З 09:00 по 17:00

8-я Пересыпская вулиця

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

З 09:00 по 17:00

Аграрна вулиця

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Вільямса

55, 61

З 09:00 за 19:00

вулиця Балківська

50, 52

З 09:00 по 17:00

Балтський дорога

25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 43А, 75б, 46, 82а, 62_1, 58А, 40а, 35а, 64А, 32а, 84а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

З 09:00 по 17:00

Баркасный провулок

1, 1а, 2, 4

З 09:00 по 17:00

В'ячеслава Кириленка вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 4а, 1б, 32б, 1а, 14а, 19а, 9а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

З 09:00 по 17:00

Головна вулиця

1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 18б, 1а, 14А, 22Г, 22Е, 1б, 31, 9а, 22, 23а, 18а, 3а, 17а, 5_5а, 22А, 7а, 22Д, 22Б, 2а, 33, 13а

З 09:00 по 17:00

Гірська вулиця

9а, 7, 16

З 09:00 по 17:00

Єлісаветинська вулиця

1, 3

З 09:00 по 17:00

Єнергетиків

1, 2, 13

З 04:00 до 06:00

Жевахова гора

17

З 09:00 по 17:00

Жевахова вулиця

19, 92, 94

З 09:00 по 17:00

Закарпатська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52а, 8а, 26а, 15, 29_1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

З 09:00 по 17:00

Дзвінка вулиця

28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

З 09:00 по 17:00

вулиця Кавказька

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

З 09:00 по 17:00

Кавказький провулок

4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

З 09:00 по 17:00

вулиця Канатна

7, 9, 10

З 09:00 по 17:00

Кар'єрна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

З 09:00 по 17:00

Верхова вулиця

2/4, 6, 12, 8/10, 14

З 09:00 по 17:00

КРАСНОСІЛКА

Повністю

З 09:00 по 17:00

вулиця Мічуріна

21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

З 09:00 по 17:00

Навігаційний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

З 09:00 по 17:00

вулиця Пастера

17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

З 09:00 по 17:00

провулок Олександра Пресича

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

З 09:00 по 17:00

провулок Бориса Кифоренка

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

З 09:00 по 17:00

провулок Віктора Дихтиевского

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 7а, 11а, 14, 15, 16, 18, 20, 22

З 09:00 по 17:00

провулок Володимира Терещенка

13а, 7

З 09:00 по 17:00

провулок Ігоря Кисельова

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

З 09:00 по 17:00

провулок Ляпунова

3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

З 09:00 по 17:00

провулок Нахімова

1, 13, 1/3

З 09:00 по 17:00

провулок Неплия

1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

З 09:00 по 17:00

провулок Олега Андрійця

1, 3, 6, 7

З 09:00 по 17:00

провулок Олега Стороженко

2, 8а, 6, 8, 10

З 09:00 по 17:00

провулок Чайковського

4, 8

З 09:00 по 17:00

провулок Юрія Асєєва

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 41, 57а, 37, 25, 35, 39, 27, 31, 33, 29, 57, 55, 53, 45, 47, 51, 49, 43

З 09:00 по 17:00

вулиця Пироговська

13/4, 13/3

З 09:00 по 17:00

площа Мічуріна

2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

З 09:00 по 17:00

вулиця Перемоги

4, 6

З 09:00 по 17:00

Посівна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

З 09:00 по 17:00

Прокатна вулиця

1в, 1, 2, 3, 1а, 2а, 1б, 3а, 4а, 4, 5, 6, 8, 10, 12

З 09:00 по 17:00

Разумовська вулиця

58, 60

З 09:00 по 17:00

Раскидайловская вулиця

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56А, 48, 40а, 51а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 65

З 09:00 по 17:00

Сільська вулиця

Повністю

З 09:00 по 17:00

Софіївська вулиця

4/6, 4, 6, 46, 2б

З 09:00 по 17:00

узвіз 8 Березня

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

З 09:00 по 17:00

Торгова вулиця

20

З 09:00 по 17:00

вулиця Лютнева

4, 49а, 14, 27, 19, 20, 10, 20_6, 8, 23, 31, 16, 32, 33а, 12, 22, 2а, 11, 24, 42А, 5, 6, 13, 21, 36, 9, 7, 15, 42, 26, 38, 1, 29, 10_2, 2, 25, 33б, 1а, 13а, 42Б, 23а, 30, 40, 18, 28, 34-а, 3, 12а, 33, 17, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 34

З 09:00 по 17:00

Флотська вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2А, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

З 09:00 по 17:00

Горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 по 17:00

Цементний провулок

Повністю

З 04:00 до 06:00

Щегольцова вулиця (Усатове)

12, 24

З 04:00 до 06:00

Юрія Олеші вулиця

4, 5, 5Б, 5А, 1, 2, 3, 8

З 09:00 по 17:00

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