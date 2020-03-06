З-за загрози поширення коронавіруса та грипу в Одесі закрили їдальні для малозабезпечених

Зокрема, благодійний фонд "Корпорація монстрів" закриває свої їдальні для літніх людей. Про це повідомила керівник фонду Катерина Ножевникова на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

«Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом «К» прогнозувати не можемо, втім як і весь світ.

Але враховуючи, що Всі наші підопічні це та сама Група ризику (вік 70 плюс), ми прийняли таке рішення. Через два тижні оцінимо ситуацію і вирішимо, що робити далі», - написала Ножевникова.

Нагадаємо, в Одесі через загрозу коронавіруса почали проводити дезінфекцію в громадському транспорті.

Санітарну обробку в одеських трамваях і тролейбусах почали проводити з 3 березня.

Крім планового миття в депо електротранспорт будуть дезінфікувати під час перезмінки на кінцевих зупинках.

«Буде охоплений весь рухомий склад, всі маршрути», — розповів заступник директора КП «Одесміськелектротранс».

При цьому він зазначив, що дезінфекцію будуть проводити штатні робітники та прибиральники підприємства через кожні 5-6 рейсів.

«Вони будуть обробляти спеціальним дезінфікуючим розчином поручні вагона, стать і перила», - повідомив він.

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одесити почали масово скуповувати одноразові медичні маски в аптеках міста. Із-за чого на них виник великий дефіцит.

Зокрема, з 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одного - на вулиці Велика Арнаутська, 26. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна із працівниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

При цьому в інтернеті санітарні маски як і раніше активно продають. Проте ціни на них зросли мінімум в чотири рази - від 200 до 500 гривень.

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