Стало відомо, як в Одесі зміниться рух автотранспорту і трамвая під час ремонтних робіт на проспекті Небесної сотні

Інформацію доводить до відома одеситів офіційному сайті міста, передає Рoliteka.net

У зв'язку з закриттям частини перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від Інглезі по проспекту до Левітана буде змінена схема руху автотранспорту загального та схеми руху міських громадських маршрутів загального користування.

Повідомляється, що буде призупинено роботу трамвайного маршруту № 13. Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом: — у напрямку руху до вул. Архітекторської: від вул. Космонавта Комарова на вул. Інглезі, вул. Ак. Корольова, вул. Архитекторскую (кінцева зупинка); — у напрямку руху від вул. Архітекторської (кінцева зупинка) до Застави-1 — за існуючим маршрутом. На період проведення першого етапу робіт з капітального ремонту трамвайних колій (13 лінія) буде організовано роботу автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.

Також стало відомо, що робота автобусних маршрутів №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 буде організовано від зупинки «Сіті Центр» до зупинки «Экспострой» за тимчасовою схемою руху на ділянці просп. Небесної Сотні.

Зміни почнуть діяти з 14 березня по 24 квітня (або до завершення ремонтних робіт)

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