Знайти роботу для пенсіонерів в Одесі в согоднішніх реаліях стало значно легше, тож показуємо найбільш привабливі варіанти.

Місцеві компанії активно відкривають двері для пенсіонерів, пропонуючи роботу в Одесі з стабільною оплатою і зручним графіком, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери, серед яких є транспорт, логістика, кур’єрські послуги та інші напрямки.

Один із роботодавців, компанія «Динаміка ДП», що займається дистрибуцією мастильних матеріалів, шукає водія-експедитора. Пропонують зарплату до 25 000 після успішного проходження випробувального періоду, який триває один місяць.

Працівник здійснюватиме доставку товарів клієнтам у межах облцентру та регіону, а також братиме участь в обліку й оформленні документації. Компанія надає автомобіль, графік зручний - з 9:00 до 18:00, субота та неділя вихідні.

Ще одна робота для пенсіонерів в Одесі є у компанії «АЗР - Автомобілі Запчастини Ремонт». Тут потрібен водій зі своїм авто. Пропонують дохід від 20 000 до 40 000 на місяць, при цьому оплата відбувається щотижня без затримок.

Розмір заробітку формується з розрахунку 800 грн за день плюс амортизація та паливо. Вимоги прості: потрібен бус, пікап або універсал із багажником на даху. Графік: 6 днів на тиждень, у будні з 9:00 до 18:30, у суботу до 15:00.

Також відкрито вакансію кур’єра у сервісі Glovo. Ця зайнятість підходить тим, хто любить рух і прагне самостійно планувати свій день. Кур’єри можуть працювати пішки, на велосипеді, мотоциклі або авто.

Компанія пропонує дохід до 50 000 гривень на місяць із можливістю щотижневих бонусів. Виплати проводяться щодня або раз на тиждень.

