Частина врожаю може бути втрачена, а постачання на ринок скорочене через що буде подальший дефіцит продуктів в Одесі.

В Одесі останнім часом почали фіксувати нестачу популярних овочів, які становлять основу раціону більшості українців, повідомляє Politeka.net.

Дефіцит певних продуктів спричинив помітні коливання на продовольчому ринку міста — одні товари дорожчають, тоді як інші, навпаки, тимчасово дешевшають.

Такі стрибки цінників викликані дефіцитом продуктів в Одесі. Найбільше проблем наразі виникло із тепличними помідорами. За словами експертів, протягом останніх тижнів їхня пропозиція на внутрішньому ринку різко скоротилася, що призвело до зростання цін. Основною причиною подорожчання є сезонне зменшення врожаю та збільшення витрат на енергоносії, які використовуються для підтримання температурного режиму в теплицях.

За підрахунками фахівців, за останні три тижні ціни на тепличні томати піднялися в середньому на двадцять два відсотки у порівнянні з жовтнем. Експерти не виключають, що тенденція збережеться і надалі, адже попит на свіжі овочі залишається стабільно високим, тоді як місцеві комбінати не можуть забезпечити необхідні обсяги постачання.

На відміну від ситуації з помідорами, ринок картоплі демонструє протилежну динаміку. Середня ціна на цей продукт у великих супермаркетах Одеси нині становить приблизно п’ятнадцять гривень десять копійок за кілограм, що більш ніж на гривню менше, ніж у вересні. Зниження вартості пов’язують із надходженням великої кількості картоплі нового врожаю, а також із високим рівнем конкуренції між фермерськими господарствами.

Виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко пояснила, що зниження цін є тимчасовим і триватиме недовго. За її словами, поки на території країни утримується відносно тепла погода, ситуація залишатиметься стабільною. Проте з настанням холодів можливі суттєві зміни.

Експертка зауважила, що дрібні фермери та власники приватних господарств, які не мають спеціалізованих сховищ, не зможуть довго зберігати продукцію. Через це частина врожаю може бути втрачена, а постачання на ринок — скорочене. Це, своєю чергою, може створити локальний дефіцит картоплі та спровокувати новий етап зростання цін.

Джерело: Аgronews.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.