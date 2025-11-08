Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області назається тим, хто прагне знайти стабільність і відчути безпеку в новій громаді, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна отримати в межах кількох державних програм, які фінансуються з бюджету та за підтримки міжнародних партнерів.

Право на безкоштовне житло в Одеській області мають військові, ВПО, сироти, родини загиблих захисників, люди з інвалідністю, а також громадяни, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій. Саме ці категорії визначені законодавством як пріоритетні.

Закон України про житловий фонд соціального призначення пояснює, як працює цей механізм. Отримання домівки є непростою процедурою, адже вимагає часу та збору документів. Та все ж, для багатьох родин це шанс почати новий етап життя.

Для таких сімей держава пропонує помешкання коштом міжнародної підтримки або службові квартири, що надаються тимчасово. Пріоритет мають родини з дітьми, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Для військовослужбовців, які служать або повернулися з фронту, передбачено нові квартири у відновлених будинках. Будівництво та реконструкція таких об’єктів фінансується з державного бюджету або за кошти донорів.

Серед основних програм, що допомагають переселенцям, варто відзначити «єВідновлення». Вона спрямована на тих, чиї будинки або квартири були пошкоджені чи зруйновані.

Ще одна важлива ініціатива - «єОселя». Вона створена для військових, медиків, педагогів та науковців та передбачає іпотеку під 3 відсотки, а для інших категорій громадян - під 7.

