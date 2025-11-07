Безкоштовне житло для ВПО в Одесі доступне завдяки поєднанню державних, волонтерських і місцевих ресурсів.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається через державні програми та спеціальні онлайн-платформи, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій зазначає, що можливість безоплатного проживання забезпечують комунальні, приватні й держустанови, а також окремі громадяни. Такий підхід дозволяє переселенцям отримати тимчасовий прихисток у безпечних районах регіону.

Одним із найзручніших способів знайти помешкання є офіційна платформа «Там, де вас чекають». На сайті доступна інформація про кількість вільних кімнат, умови розміщення, контакти гарячих ліній і доступні варіанти в різних населених пунктах. Ще один ефективний ресурс — державний сервіс «Прихисток». Через нього користувачі можуть швидко знайти відповідне житло. Для цього необхідно обрати опцію «Знайти», зазначити область і кількість членів родини. Після цього система відобразить актуальні пропозиції з можливістю одразу зв’язатися з власником.

Поряд із державними проєктами активно працюють волонтерські ініціативи. Зокрема, сайт «Допомагай» регулярно оновлює базу варіантів, підвищуючи шанси знайти придатне місце для проживання. Волонтери координують запити, підтримують зв’язок із громадянами, які потребують допомоги, і сприяють швидкому заселенню.

До процесу розселення залучаються також місцеві адміністрації. Військові органи мають можливість надавати соціальні помешкання у центрах компактного проживання переселенців. Для отримання такого прихистку необхідно повідомити про потребу під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або зв’язатися з представниками влади телефоном.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Одесі доступне завдяки поєднанню державних, волонтерських і місцевих ресурсів. Це дозволяє людям, які залишили свої домівки через війну, знайти тимчасовий дах над головою та отримати необхідну підтримку у складний період.

