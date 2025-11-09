Прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Одесі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада в Одесі та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 10-ого числа: хмарна пора протримається в місті увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Максимальна температура повітря сягне +13°C.

У вівторок, 11.11: повітря прогріється до +15°C. Весь день в місті буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ.

Середа, 12.11: протягом усього дня погода триматиметься похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температурні коливання — від +9 до +12°C.

Четвер, 13 числа: похмура пора триматиметься не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+11°C. Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.

У п’ятницю, 14.11: на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +6…+11°C. 14 листопада вважається початком зими та перших морозів. Якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.

Субота, 15.11: хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. Температура коливатиметься від +7 до +12°C.

У неділю 16.11: похмура пора буде триматися не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Дождів не прогнозують. Температурні показники — від +8 до +12°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Одесі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

