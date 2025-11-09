Місцевим жителям показали графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада в Одеській області, щоб кожен зміг підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада в Одеській області охопить кілька населених пунктів, де проводитимуть невідкладні ремонтні роботи на розподільчих газопроводах високого тиску, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада в Одеській області передбачає планові зупинки постачання у зв’язку з усуненням аварійних ситуацій та оновленням мереж.

Зокрема, у селі Преображенка Березівського району 11.11 з 9:00 відбудеться тимчасове припинення газопостачання. Як повідомили у Ширяївському управлінні експлуатації газового господарства, без блакитного палива залишаться 68 споживачів населення та два об’єкти КПО.

Йдеться про Будинок культури і ПСП Маяк. Роботи пов’язані з усуненням витоку на газопроводі високого тиску, тому подачу відновлять лише після завершення усіх технічних процедур.

Наступним пунктом у межах графіку відключення газу на тиждень з 10 по 16 листопада в Одеській області стане село Красносілка. Тут Одеське міжрайонне управління експлуатації газового господарства проведе ремонтні роботи на газопроводі високого тиску.

У період із 11.11 по 13.11 газопостачання буде припинене за такими адресами: Прилиманна, Набережна (за балкою), Шкільна, Ювілейна, Вчительська, Лісна, Перемоги, Куяльницька (Радгоспна) будинки 1, 2, 3, 4, 5, а також провулок Перемоги.

В обох випадках відновлення подачі відбудеться лише після закінчення робіт і перевірки мереж у присутності власників будинків

Споживачам слід переконатися, що вони мають чинний договір на обслуговування газового обладнання, відсутні борги, а система газопостачання відповідає проектній документації.

