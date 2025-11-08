Мешканці Одеси, які шукають підробіток або стабільний заробіток, можуть ознайомитися з новими пропозиціями роботи для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів в Одесі пропонує варіанти зайнятості на різні потреби та досвід, повідомляє Politeka.

Як свідчать ооголошення на сайті work.ua, компанії готові запропонувати гнучкий графік та приємні умови для тих, хто хоче залишатися активним та заробляти.

Першою у списку є пропозиція від сервісу доставки Glovo. Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає доставку пішки, на велосипеді чи авто. Компанія обіцяє стабільний дохід до 50 000 гривень на місяць, щоденні та щотижневі виплати, а також бонуси до 2 000 гривень на тиждень для кур'єрів на авто.

Крім того, працівники отримують страхування під час доставок. Гнучкий графік дозволяє самостійно обирати зміни і підлаштовувати їх під власні справи.

Ще одна пропозиція - робота для пенсіонерів в Одесі у компанії Dynamica на посаді водія-експедитора. На цій посаді також потрібно здійснювати доставку товарів по місту та області на автомобілі компанії.

Заробітна плата становить від 22 000 до 25 000 і зростає після успішного проходження місячного випробувального періоду. Графік стандартний: з 9:00 до 18:00 з вихідними у суботу та неділю.

Обидві вакансії передбачають комфортні умови праці та дружній колектив. Для літніхлюдей це може стати чудовою можливістю залишатися активними та займатися корисною справою, одночасно отримуючи стабільний дохід.

Як бачимо із оголошень, сучасні компанії прагнуть створювати комфортні умови та гідні зарплати для своїх працівників.

