Саме таким чином забезпечується безпечне отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області без ризику втрати коштів чи потрапляння на обман.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області надаватиметься за підтримки міжнародних партнерів та благодійних структур, повідомляє Politeka.

Програма реалізується Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації й Програмою розвитку ООН за фінансової участі донорських організацій.

Фінансова підтримка спрямована на мешканців, які постраждали через воєнні дії. Отримати виплати у межах цієї ініціативи можуть кілька категорій осіб: переселенці, пенсіонери, багатодітні родини, особи з інвалідністю, жителі прифронтових чи деокупованих населених пунктів, а також ті, хто втратив житло.

Особливу увагу приділено найуразливішим групам населення. Перевагу при наданні допомоги отримають малозабезпечені домогосподарства, самотні люди похилого віку, матері, які виховують дітей без підтримки, а також сім’ї, у яких є діти з інвалідністю.

Зазвичай виплати від міжнародних структур нараховуються на три місяці, проте у разі потреби можуть бути продовжені ще на такий самий період. Кошти перераховують безпосередньо на банківські рахунки або видають через відділення «Укрпошти».

Для реєстрації необхідно стежити за повідомленнями, які публікують благодійні організації на власних офіційних сторінках, найчастіше у соціальній мережі Facebook. Частина структур пропонує заповнити онлайн-форму, тоді як інші приймають звернення безпосередньо в офісах.

Варто пам'ятати, що жодна офіційна установа не просить паролі від карток чи спеціальні коди. Шахраї можуть використовувати фейкові сторінки для збору особистих даних, тому перед поданням заявки потрібно обов'язково перевіряти інформацію на сайтах перевірених благодійних фондів.

Джерело: Факти.

