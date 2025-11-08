Виплата, у тому числі гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюється лише після попереднього запису у визначених пунктах прийому.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається у межах ініціативи RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.

Програма створена для підтримки громадян, які через бойові дії опинилися у складних життєвих умовах — втратили житло, були змушені евакуюватися або проживають поруч із небезпечними територіями. Її мета — полегшити доступ до основних потреб, забезпечити можливість придбати продукти, медикаменти, засоби гігієни чи оплатити тимчасове помешкання.

Учасників програми поділено на дві групи. Першу складають внутрішньо переміщені особи, котрі протягом останніх тижнів прибули з районів, де тривають чи нещодавно завершилися бойові дії. Для них адаптаційний період є особливо важким, тому фінансова підтримка допомагає покрити першочергові витрати. Другу категорію становлять мешканці прифронтових територій, розташованих у межах 30 кілометрів від лінії зіткнення. Ці люди часто мають обмежений доступ до необхідних товарів і послуг, тож отримані кошти сприяють покращенню умов життя.

Виплата, у тому числі гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюється лише після попереднього запису у визначених пунктах прийому. В Одесі реєстрація проводиться за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88. Одна сім’я може отримати одноразову фінансову допомогу, розраховану на три місяці. Сума складає 3600 гривень на кожного члена домогосподарства, але не більш ніж на чотирьох осіб, тобто максимальний розмір становить 14 400 гривень.

Участь можлива лише за умови відповідності встановленим вимогам. Зокрема, отримувачі не повинні були користуватися допомогою від інших фондів протягом останніх трьох місяців і не брати участі у попередніх програмах «Карітас-Спес Одеса».

