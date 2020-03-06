З'явилися новий подробиці загибелі одеського шахіста і його дівчини, бездиханні тіла яких знайшли в Москві

Олександра Вернигора, яка загибла зі своїм хлопцем, одеським шахістом Станіславом Богдановичем, виявилася донькою депутата селищної ради Затоки.

Перша інформація про це з'явилася в телеграм-каналі «Затокский Джокер», пізніше її підтвердили ряд одеських ЗМІ.

Згідно з даними, матір'ю дівчинки є депутат Наталя Вернигора.

Нагадаємо, що в четвер, 5 березня були виявлені тіла двох українських шахістів.

Це Станіслав Богданович, 26-річний шахіст з України та його 18-річна дівчина, також шахістка, українка Олександра Вернигора. Станіслав Богданович запам'ятався любителям шахів своєю грою проти України за Росію.

В поліції озвучили одну з ймовірних причин смерті – це "звеселяючий газ".

За попереднім висновком на тілах не було слідів насильницької смерті. Швидка пізно приїхала на виклик, хоча її викликали двічі.

Російський нарколог Дмитро Вашкин також зазначив, що звеселяючий газ, від отруєння яким, ймовірно, померли українські шахісти, викликає даний наркотичне сп'яніння і залежність.

Олександрі Вернигоре було 18 років, вона вчилася в МДУ і займала 1861-е місце в рейтингу FIDE.

27-річний Станіслав Богданович в 2013 році став чемпіоном України з швидких шахів.

Також відомо, що шахіст потрапив в базу "Миротворця за те, що зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України на одній з популярних платформ.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про деталі загадкової трагедії з українськими шахістами в Москві: «Труїли»

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