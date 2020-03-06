Масштабні пробки скували Одеси напередодні свят
Сьогодні, 6 березня рух на вулицях Одеси особливо утруднено. Причиною цього, по всій видимості, стали передсвяткові вихідні.
Майже повністю паралізований рух в районі центру міста – на кожній вулиці пробки і тягучки. До всього іншого, на вулиці Малій Арнаутській, ближче до Олександрівського проспекту, сталася аварія.
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Така ж ситуація спостерігається на Французькому бульварі. На Краснова, Водопровідної і Середньофонтанській звичні тягучки в бік центру.
Також рух «завмер» по дорозі на селище Котовського.
Раніше ми писали, Одеса попала в рейтинг міст з найбільш завантаженим автомобільним рухом у світі.
Про це свідчить індекс трафіку TomTom за 2019 рік.
За даними компанії, Одеса опинилася на 18-му місці в рейтингу міст з найбільш напруженим рухом. При цьому було проаналізовано рух 416 містах 57 країн світу.
Наголошується, що Одеса потрапила в цей аналіз вперше, тому даних в порівнянні з попередніми роками немає.
З українських міст у список, крім Одеси, входить Київ — на 12-му місці, Харків — на 29-му, Дніпро — на 48-м.
Згідно з інформацією TomTom, в минулому році перевантаженість доріг в Одесі склала 47%.
Найбільш напружений трафік спостерігався по вівторках о 18:00-19:00. Проте в цілому протягом дня найбільша завантаженість доріг була по п'ятницях. Найменш завантаженим днем року була неділя, 28 квітня. Найбільш завантаженим — вівторок, 24 грудня.
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