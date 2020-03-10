Сьогодні під втроник, 10 березня, жителів Одеси очікує масштабное відключення електрики
Про це пише Politeka.net з посиланням на інформацію сайту "Одесаобленерго".
У зв'язку з плановими ремонтними роботами електромереж будуть знеструмлені тисячі будинків. При цьому найбільше постраждають мешканці, які проживають в районі селища Котовського, Авангарду, 411-ї батареї і Молдаванки.
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Так, з 9:00 ранку відключать електроенергію за наступними адресами:
1-я Проектована вулиця, 20, 7А, 8А, 7
2-й провулок – всі будинки
3-я вулиця Садова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 4А, 12, 4Б, 17, 2а, 28, 23, 30, 18, 21, 13, 20, 31, 25, 16, 15, 14, 29, 32, 26, 22, 24, 19
Акордна вулиця, 2, 3, 6, 10, 8Б, 8а, 1, 4, 8
вулиця Амвросія Бучми, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б
Ангарская вулиця, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5
вулиця Велика Арнаутська, 42, 57
Бородінська вулиця, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133-В, 131а, 122-А, 137Б, 108-А, 145-А, 112-А, 137, 106-Б, 137А, 106-А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Бородінський провулок, 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9
Братська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Друга вулиця, 23, 6А, 14А, 15
вулиця Дунайська, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
вулиця Желябова, 11/Б
Казанська вулиця, 1, 2, 14Б, 11г, 11Б, 11, 11а, 13а, 11, 22 А, 6, 7, 10, 15, 4, 8, 5, 3, 14, 23, 20, 25, 18, 24
Капітана Гаврикова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 12Б, 12А, 10, 11, 12, 14, 16
Курганська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а
Магістральна вулиця, 122, 84а, 118, 120, 118б, 114, 94-А, 92, 94, 116
Миколи Аркаса вулиця, 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142
Овідіопольська вулиця, 38, 45
Озерна вулиця, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
Патріотична вулиця, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 122а, 113а, 132, 122-Б, 158А, 124-Б, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
Перша вулиця, 3, 13, 27, 37
Петра Лещенко вулиця, 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 95А, 97-А, 102г, 18А, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107
Прирельсовая вулиця, 2, 4
Проектна вулиця, 18А, 1, 9А, 8А, 2, 5А, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 6А
Райдужна вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 19/1, 5А, 17а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
вулиця Рішельєвська, 45, 54, 55, 56, 58, 62А, 57, 64
вулиця Тираспольська, 1, 2, 5, 6, 1б, 8, 3а, 1А, 5А, 10, 10-А
Умова вулиця, 2Г, 45а, 12, 47, 47А, 2а, 16, 4Б, 49, 14, 6, 10, 4, 34, 47б, 2б, 38, 4а, 8, 36, 2, 45, 34а, 2в, 47в
2-й провулок Шостій вулиці, 6
З 9 ранку до 6 вечора:
Колонтаевская вулиця, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Непряма вулиця, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 26г
З дев'ятої ранку до сьомої вечора:
1-я лінія, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 2/130, 78/40, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 170, 174, 181, 187, 202, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632
1-я лінія Марії Демченко, 11, 13
1-а Суворовська вулиця, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
12-а Суворовська вулиця, 142/2 д, 1, 9
14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги, 250
2-й провулок Амундсена, 6/3, 3/4
3-й провулок Амундсена, 6/2, 6/7, 65, 610
3-я лінія Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
3-я Суворовська вулиця, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 6/196, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
30-я лінія, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
4-а Суворовська вулиця, 1, 3, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 56, 60, 68, 69, 67А, 68А, 64/12, 72, 73, 77, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265
5-а Суворовська вулиця - всі будинки
6-я лінія, 11, 15, 21, 30, 36, 38, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
9-а Лінія Дачі Ковалевського, 12
Академіка Вільямса вулиця, 17А, 19/1, 17, 17Б, 72, 70, 68Б, 17В, 76А, 68А, 72/1, 31, 43, 76Б
Білоруська вулиця, 7/34, 7/37, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 18, 14а, 36, 6, 14, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 12, 22а, 322, 4, 20
Вершинна вулиця, 25а, 16/1, 6, 13, 29, 4А, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 7, 31, 27, 4, 19, 8, 16/2, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 14
вулиця Вєтрова, 43
Водний провулок, 4/3, 3А, 8, 4А, 5/4, 4Б, 11А, 1, 4, 7а, 5/3, 11, 7, 5, 4/6 А, 9А, 3, 11Б, 4а1, 11в, 5/, 4/6, 9, 13, 13А, 2, 17а, 17
Гетьманський провулок, 4
Дача Ковалевського вулиця, 142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 76Б, 106, 110, 94, 74/3, 90/1, 100, 100А, 96, 90, 104, 74/4, 74/1, 88, 72, 106А, 74/5, 74/2, 94А, 92, 76, 102, 108, 144в, 111-У, 144/5, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 102а, 98, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 107/109
Марії Демченко вулиця, 28, 4/1, 12/3в, 34Б, 29А, 31Б, 29Б, 34, 38А, 32, 36Б2, 29, 32Б, 38Б, 30А, 34а, 30, 36А, 31
вулиця Мічуріна, 3, 34, 3б, 3а4, 3а, 5б, 5, 5а, 7в
Миколи Огренича вулиця, 2А, 6/1, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1/2-А, 6, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 9б, 6а
Миколи Стражеска, 1Б, 2, 4
Горіхова вулиця, 196
провулок Академіка Вільямса, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 7а, 15-б, 3а, 7Б, 13, 15-а
провулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11
провулок Ковалевського, 9
Пишоновская вулиця, 1, 6
Просвітництва вулиця, 207, 1/7, 1/3, 1/24, 1/5, 3, 1/1, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 1а , 3 / а, 1В, 253, 1/11, 171, 216, 1/33165, 150, 220, 167, 173, 166, 1 \ 13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205 , 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 212
Садовського вулиця, 18, 20Б, 45А, 13А, 39, 222, 26-а, 12-а, 12б, 41, 41а, 37, 13-б, 43, 31 / а, 27А, 32, 31, 23, 14 -а, 10, 8, 31-а, 20, 19, 30-а, 15б-1, 29, 15, 47А, 22-а, 16, 37-а, 27, 13в, 14, 15-а, 21 , 20А, 6, 45, 12, 14А, 13-г, 33, 30-б, 22, 24, 35, 17, 45-б, 47, 25, 28, 15-б, 26а, 5, 2А, 11 , 3, 11-б, 1А, 4, 11а, 13, 1, 9, 43-А, 7, 4/2, 2, 17А
Саксаганського вулиця, 25а, 18А, 10, 1, 6А, 12А, 15, 8, 19, 4, 1А, 1Б, 14, 12, 7, 21, 19А, 6, 13, 5, 7А, 11, 17, 17 -б, 9, 33, 2, 122, 17А, 12/1, 31, 16А, 26, 25Б, 16, 20, 29, 22, 25А, 23, 35, 28, 29А, 25, 18, 31А, 22А , 24, 27, 3
Естонська вулиця, 10-А, 1, 8а, 6а, 6/1, 4А, 3А, 3, 5а, 4, 5, 6, 8, 2а
Естонський провулок, 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13
Якутська вулиця, 4, 6а, 2, 6, 8, 10
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