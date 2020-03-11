В Одеській області пропав 13-річний хлопчик

Лупашко Станіслав Олегович, 2006 року народження, проживає в селі Чистоводне Білгород-Дністровського району зник 9 березня. Як повідомили в прес-службі ГУНП Одеської області, підліток пішов з дому в невідомому напрямку і до теперішнього часу не повернувся, передає Politeka.net.

Прикмети Стаса: на вигляд 14 років, зріст 150 см, коротко стрижене волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у блакитну спортивну кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, калоші.

«Просимо всіх, хто володіє інформацією про місце знаходження неповнолітньої, звернутися в Білгород-Дністровський відділ поліції по телефону (098)138-64-43 або на спецлінію «102», - йдеться у зверненні.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські виявили брудного і голодного підлітка, який втік від батька - алкоголіка.

Так, за розповідями копів, у понеділок, 9 березня, у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Давида Ойстраха мешканці знайшли 13-річного хлопчика.

Небайдужі люди повідомили про дитину в поліцію.

Наголошується, що хлопчик спав на выброшенном жителями дивані, на ньому була дуже брудний одяг.

У розмові з інспекторами підліток зізнався, що живе неподалік з бабусею і батьком, який зловживає алкоголем і, як наслідок, б'є його. Він пішов з дому ще 8 березня і з тих пір нічого не їв.

В поліції нагодували втікача, а потім передали його працівникам ювенальної превенції, які тепер повинні перевірити інформацію про невиконання батьком хлопчика батьківських обов'язків.

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