Родители не знали, что думать

В Одессе родители и полиция искали 10-летнюю девочку, которая ушла в магазин и не вернулась

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Вечером 2 декабря к правоохранителям обратились одесситы, которые сообщили о пропаже своего ребенка.

Они утверждали, что 10-летняя дочь ушла в магазин на улице Сегедской и пропала.

Патрульные инспекторы проверили территорию и через полчаса обнаружили ребенка, подходящего под описания.

По словам девочки, она играла на улице до самого вечера и побоялась возвращаться домой так поздно, чтобы ее не ругали.

Ранее мы рассказывали, в Одесской области пропало 16 детей с 23 по 30 декабря 2019 года.

По словам правоохранителей их уже разыскали и доставили домой.

В тоже время в полиции сообщили, что за последнюю неделю они зафиксировали 1 случай нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними.

"Жертвами различных преступлений (среди которых кражи, телесные повреждения, мошенничество, доведение до самоубийства) стали 13 детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, одного несовершеннолетнего заметили за распитием алкогольных напитков.

Также мы писали, в Одессе бесследно пропала 14-летняя девушка.

По информации правоохранителей, разыскивается Гайтан Мирослава, 2005 года рождения.

«У пропавшей рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темным корнем. Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета», - отмечается в сообщении.

Напомним, "Заставили жевать презерватив…": всплыла скандальная правда о детском приюте в Украине

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

Также Politeka писала, что юная одесситка без вести пропала, родители слезно молят о помощи: фото пропавшей