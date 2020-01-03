В Одессе родители и полиция искали 10-летнюю девочку, которая ушла в магазин и не вернулась
Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Вечером 2 декабря к правоохранителям обратились одесситы, которые сообщили о пропаже своего ребенка.
Они утверждали, что 10-летняя дочь ушла в магазин на улице Сегедской и пропала.
Патрульные инспекторы проверили территорию и через полчаса обнаружили ребенка, подходящего под описания.
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По словам девочки, она играла на улице до самого вечера и побоялась возвращаться домой так поздно, чтобы ее не ругали.
Ранее мы рассказывали, в Одесской области пропало 16 детей с 23 по 30 декабря 2019 года.
По словам правоохранителей их уже разыскали и доставили домой.
В тоже время в полиции сообщили, что за последнюю неделю они зафиксировали 1 случай нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними.
"Жертвами различных преступлений (среди которых кражи, телесные повреждения, мошенничество, доведение до самоубийства) стали 13 детей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, одного несовершеннолетнего заметили за распитием алкогольных напитков.
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По информации правоохранителей, разыскивается Гайтан Мирослава, 2005 года рождения.
«У пропавшей рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темным корнем. Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета», - отмечается в сообщении.
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