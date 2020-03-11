В Одесской области пропал 13-летний мальчик
Лупашко Станислав Олегович, 2006 года рождения, проживающий в селе Чистоводное Белгород-Днестровского района исчез 9 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области, подросток ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает Politeka.net.
Приметы Стаса: на вид 14 лет, рост 150 см, коротко стриженные волосы, глаза голубые.
Был одет: в голубую спортивную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, галоши.
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«Просим всех, кто обладает информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, обратиться в Белгород-Днестровский отдел полиции по телефону (098)138-64-43 или на спецлинию «102», - говорится в обращении.
Ранее мы писали, в Одессе полицейские обнаружили грязного и голодного подростка, который сбежал от отца - алкоголика.
Так, по рассказам копов, в понедельник, 9 марта, в подъезде многоэтажного дома на улице Давида Ойстраха жильцы нашли 13-летнего мальчика.
Неравнодушные люди сообщили о ребенке в полицию.
Отмечается, что мальчик спал на выброшенном жителями диване, на нем была очень грязная одежда.
В разговоре с инспекторами подросток признался, что живет неподалеку с бабушкой и отцом, который злоупотребляет алкоголем и как следствие бьет его. Он ушел из дома еще 8 марта и с тех пор ничего не ел.
В полиции накормили беглеца, а затем передали его работникам ювенальной превенции, которые теперь должны проверить информацию о невыполнении отцом мальчика родительских обязанностей.
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