В Одеській області пройшли масштабні навчання рятувальників

Вони відбулися 12 березня на березі Хаджибейського лиману в селі Алтестово Біляївського району. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.

Зокрема, рятувальники відпрацьовували дії при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повінню паводками.

За легендою навчань, під час повені сталося підтоплення території. Насамперед фахівці провели розвідку місця підтоплення, а потім транспортування постраждалих людей і майна з підтоплених територій з допомогою техніки для подолання водних перешкод.

«У зоні виникнення надзвичайної ситуації рятувальники за допомогою мотопомп відкачали воду та на безпечній території встановили пересувний пункт обігріву на базі автомобіля ЗІЛ-131 кунг», — розповіли у відомстві.

Ще одні навчання відбулися днем раніше на березі Дністровського лиману біля Затоки.

На цей раз, згідно з легендою, перекинулася і потонула в лимані рибальський човен, в якій знаходилися два людини.

Рятувальники почали пошуки рибалок. Водолази з допомогою автокрана спустили на воду п'ять плавзасобів, після чого обстежили 250 кв м дна і на глибині шести метрів знайшли тіла двох «загиблих», які транспортували до березі.

Крім того, у час занурення в Дністровський лиман було виявлено предмет, схожий на авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Місце знахідки заявники позначили буєм. Співробітники відділення підводного розмінування знайшли і знешкодили бомбу.

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