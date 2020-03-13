В Одеській області пройшли масштабні навчання рятувальників
Вони відбулися 12 березня на березі Хаджибейського лиману в селі Алтестово Біляївського району. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.
Зокрема, рятувальники відпрацьовували дії при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повінню паводками.
За легендою навчань, під час повені сталося підтоплення території. Насамперед фахівці провели розвідку місця підтоплення, а потім транспортування постраждалих людей і майна з підтоплених територій з допомогою техніки для подолання водних перешкод.
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«У зоні виникнення надзвичайної ситуації рятувальники за допомогою мотопомп відкачали воду та на безпечній території встановили пересувний пункт обігріву на базі автомобіля ЗІЛ-131 кунг», — розповіли у відомстві.
Ще одні навчання відбулися днем раніше на березі Дністровського лиману біля Затоки.
На цей раз, згідно з легендою, перекинулася і потонула в лимані рибальський човен, в якій знаходилися два людини.
Рятувальники почали пошуки рибалок. Водолази з допомогою автокрана спустили на воду п'ять плавзасобів, після чого обстежили 250 кв м дна і на глибині шести метрів знайшли тіла двох «загиблих», які транспортували до березі.
Крім того, у час занурення в Дністровський лиман було виявлено предмет, схожий на авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Місце знахідки заявники позначили буєм. Співробітники відділення підводного розмінування знайшли і знешкодили бомбу.
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