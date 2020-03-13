В Одесской области прошли масштабные учения спасателей

Они состоялись 12 марта на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net.

В частности, спасатели отрабатывали действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением и паводками.

По легенде учений, во время наводнения произошло подтопление территории. Первым делом специалисты провели разведку места подтопления, а затем транспортировку пострадавших людей и имущества с подтопленных территорий с помощью техники для преодоления водных преград.

«В зоне возникновения чрезвычайной ситуации спасатели с помощью мотопомп откачали воду и на безопасной территории установили передвижной пункт обогрева на базе автомобиля ЗИЛ-131 кунг», — рассказали в ведомстве.

Еще одни учения прошли днем раньше на берегу Днестровского лимана возле Затоки.

На этот раз, согласно легенде, перевернулась и утонула в лимане рыбацкая лодка, в которой находились два человека.

Спасатели начали поиски рыбаков. Водолазы с помощью автокрана спустили на воду пять плавсредств, после чего обследовали 250 кв м дна и на глубине шести метров нашли тела двух «погибших», которые транспортировали к берегу.

Кроме того, во время погружения в Днестровский лиман был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Место находки заявители обозначили буем. Сотрудники отделения подводного разминирования нашли и обезвредили бомбу.

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