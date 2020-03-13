Росіянка вирішила схитрувати, але її швидко розкусили

Прикордонники затримали російську блогершу, яка намагалася обманним шляхом потрапити в Україну, щоб виступити в Одесі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Наголошується, що росіянка Наталія Краснова приїхала в «Бориспіль» літаком з Мінська.

Прикордонники встановили, що наприкінці минулого року жінка вже намагалася відвідати Україну, але була виселена з нашої країни за незаконне відвідування Криму в 2018. Тоді їй заборонили в'їзд на українську територію строком на 3 роки.

Наполеглива росіянка вирішила не здаватися і знову прилетіла.

На цей раз жінка спробувала схитрувати і перед поїздкою поміняла паспорт новий їй видали тільки в кінці лютого.

Однак прикордонники викрили Краснову, так як на неї спрацювала база даних.

На питання, чому вона замінила паспорт, блогерша відповіла, що попередній нібито з'їла собака.

Тепер їй встановили новий термін заборони в'їзду в Україну - на 10 років.

Раніше ми писали, що скандально відомої російської групи "Воровайки" заборонили в'їзд в Україну на три роки.

"Воровайки", які є частим гостем в «ДНР» мали намір приїхати в Україну на гастролі в лютому 2020 року. Анонси концертів бачили в Києві та Одесі.

Однак українці різко виступили проти концертного туру скандальної російської групи і вимагали негайної відміни виступів "Вороваек".

Як повідомлялося, скандал спалахнув через українофобських загроз в псене «Вороваек»: "Курка — не птах, х*хлы — не закордон, Крим тепер ночами Порошенко сниться, Курка — не птах, х*хлы — не закордон... Якщо буде треба, заберемо Одесу".

Нагадаємо, зірка відомої групи оскандалився заявою про ситуацію в Україні.

Як повідомляла Politeka, російські зірки, які принизили українців, зібралися в Харків: "Якщо буде треба, заберемо Одесу".

Також Politeka писала, що відомий музикант закликав Путіна захопити Україну і дико осоромився: "весь совок повернув би".