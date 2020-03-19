Таке прийде в голову не всім

В Одесі копи затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок

Як пише Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.

Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.

Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.

«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.

Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.

Мобільний телефон, з якого надійшла загроза – вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Лжеминеру загрожує до трьох років позбавлення волі

Схожий випадок стався днями також в Одесі.

Чоловік зателефонував і повідомив про замінування супермаркету.

Ввечері невідомий повідомив у міліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.

Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.

По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».

«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.

Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.

Нагадаємо, масове мінування стрясає Одесу: тисячі людей в небезпеці, кадри з місця

Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одесу

Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі НП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається