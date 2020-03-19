В Одесі копи затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок
Як пише Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.
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Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.
Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.
«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.
Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.
Мобільний телефон, з якого надійшла загроза – вилучили.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Лжеминеру загрожує до трьох років позбавлення волі
Схожий випадок стався днями також в Одесі.
Чоловік зателефонував і повідомив про замінування супермаркету.
Ввечері невідомий повідомив у міліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.
Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.
По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».
«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.
Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.
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