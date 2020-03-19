В Одесі затримано небезпечну банда=у і її лідера, які не давали спокою людям в розважальних закладах

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, всі члени угруповання є рецидивістами, передає Politeka.net (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця).

Силовики повідомили, як діяли зловмисники.

В нічних клубах вони заводили бесіду з відпочиваючими і непомітно грабували їх під час дружніх обіймів.

Якщо жертва починала чинити опір, то на допомогу приходили інші учасники групи, які знаходилися поблизу і спостерігали за ситуацією.

Потім злочинці збували цінності постраждалих, а кошти розподіляли між членами злочинного угруповання.

У поліції встановили місце знаходження бандитів і провели обшуки в їх помешканнях, де було вилучено понад 330 тис. грн, а також боєприпаси і речі, якими грабіжники заволоділи при вчиненні злочинів.

Наголошується, що організатор та учасники угруповання раніше вже були засуджені за скоєння крадіжок та пограбувань. Крім того, її лідер та один з членів банди є підсудними за вчинення інших майнових злочинів.

«Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України – 185 (крадіжка), 186 (грабіж) та 187 (розбій)», - відзначили в прес-службі.

Раніше ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок.

За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.

Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.

Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.

«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.

Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.

Нагадаємо, пограбування банку перетворилося на бійню: багато жертв, серед них діти.

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

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