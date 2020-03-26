В Одесі скоєно розбійний напад, в результаті якого вкрадено  сейф з коштовностями

Подробиці злочину розповіла  прес-служба ГУНП в Одеській області, передає  Politeka.net.

За словами копів, троє зловмисників проникли в квартиру, підібравши ключі.

В цей момент в оселі знаходилася домробітниця.

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Бандити приставили жінці ножа до горла і викрали з сейфу гроші та прикраси на суму близько півмільйона гривень і зникли.

По гарячих слідах поліцейським вдалося встановити особу та затримати одного з підозрюваних. Ним виявився 22-річний житель Одеси,  його вже впізнала  постраждала.

Зараз встановлюється місцезнаходження всіх фігурантів злочину.

Також в поліції  розпочато кримінальне провадження за статтею розбій.

Наголошується, що винним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, в Одесі затримано небезпечна банда і її лідер, які не давали спокою людям в розважальних закладах.
Силовики повідомили, як діяли зловмисники.
В нічних клубах вони заводили розмову з відпочиваючими і непомітно грабували їх під час дружніх обіймів.

Якщо жертва починала чинити опір, то на допомогу приходили інші учасники групи, які знаходилися поблизу і спостерігали за ситуацією.

Потім злочинці  збували цінності постраждалих, а кошти розподіляли між членами злочинного угруповання.

Нагадаємо, пограбування банку перетворилося на бійню: багато жертв, серед них діти.

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

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