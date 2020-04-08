Стало відомо, якою буде погода в Одесі в середу 8 квітня

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передаєPoliteka.

В Одесі хмар спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6 С тепла, вдень 14-16 С тепла.

В Одеській області - мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 1-3 °С, вдень 14-19 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Схід сонця у цей день в Одесі буде спостерігатися в 06:15.

Час заходу отсупит ще далі. Тепер почне темніти у 19:43, а схід можна буде спостерігати 8 квітня в 6 ранку і 15 хвилин.

У давнину примітили, яка погода 8 квітня така вона буде 8 жовтня, і навпаки.

Нагадаємо, що в перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси. Жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівські лимани». Буйство фарб живої природи відобразив заступник директора заповідника Іван Русев і розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівські лимани", в розпалі», – написав Русев.

Відомо, що іриси починають цвісти ранньою весною. Як відзначають в парку, їх кольорове розмаїття досягає 50 варіацій, однак найпоширеніші саме фіолетові та жовті. Квіти можуть зустрічатися як поодинокі, так і в групах.

Нагадаємо, що весна штурмує Україну з новою силою.

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