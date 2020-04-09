Вночі в одному з дворів на Таїрова в Одесі сталася сильна пожежа - горіли три автомобілі

Про НП повідомили стривожені очевидці в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Пізно ввечері, 8 квітня біля будинку на Корольова, 63 спалахнув мікроавтобус. Вогонь був настільки сильним, що перекинувся на автомобілі, що стояли поряд.

На місце прибули пожежники, які оперативно ліквідували займання.

В результаті події постраждали два позашляховика і мікроавтобус.

Раніше ми писали, через сильну пожежу на території Дністровських плавнів вигоріла величезна територія заповідника. Причиною загоряння стала суха трава та очерет.

Пожежники відзначили, що через відсутність під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.

Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

Співробітники заповідника власними силами намагалися загасити вогонь, але їм це не вдалося.

"Т*пі двуногі істоти, які з власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, оголошеннями і попередженнями не зупинити. Тільки спільні дії працівників ПЗФ з представниками поліції, ДСНС та волонтерами можуть зупинити цю біду", – відзначили в прес-службі.

Сгорел бусик и два авто на Королева, 63 📢Расскажи друзьям — Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Mittwoch, 8. April 2020

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Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одесу.

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