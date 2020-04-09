В Одеській області дії вандалів приносять все нові плоди руйнувань
Зокрема в селищі Шеряїво хулігани розгромили пам'ятник, встановлений на честь героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії.
Фотографію з наслідками «роботи» вандала оприлюднила прес-служба обласної ГУНП, передає Politeka.net
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Копи оперативно обстежили місце події і завдяки зібраним речовим доказам швидко встановили особу хулігана.
Як з'ясувалося, ним виявився 29-річний місцевий житель.
Вандал зізнався у скоєному, проте пояснити свій вчинок не зміг, бо був у стані алкогольного сп'яніння.
У поліції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею хулигансство. Винному загрожує до 1 700 гривень штрафу або навіть обмеження волі.
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Комунальники виявили розбите скло зупинки на вулиці Святослава Ріхтера, 111.
Відзначається, що вони вже прибрали осколки і відправили запит у муніципальний центр відеоспостереження, щоб отримати запис події і розібратися, що сталося.
За попередньою версією, це був акт вандалізму або ДТП.
Також комунальники пообіцяли найближчим часом відремонтувати зупинку.
Нагадаємо, малолітні вандали поглумилися над пам'яттю українців на Одещині: фото неподобства
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