В Одеській області дії вандалів приносять все нові плоди руйнувань

Зокрема в селищі Шеряїво хулігани розгромили пам'ятник, встановлений на честь героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії.

Фотографію з наслідками «роботи» вандала оприлюднила прес-служба обласної ГУНП, передає Politeka.net

Копи оперативно обстежили місце події і завдяки зібраним речовим доказам швидко встановили особу хулігана.

Як з'ясувалося, ним виявився 29-річний місцевий житель.

Вандал зізнався у скоєному, проте пояснити свій вчинок не зміг, бо був у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею хулигансство. Винному загрожує до 1 700 гривень штрафу або навіть обмеження волі.

Раніше ми писали, в Одесі невідомі вандали розбили зупинку громадського транспорту

Комунальники виявили розбите скло зупинки на вулиці Святослава Ріхтера, 111.

Відзначається, що вони вже прибрали осколки і відправили запит у муніципальний центр відеоспостереження, щоб отримати запис події і розібратися, що сталося.

За попередньою версією, це був акт вандалізму або ДТП.

Також комунальники пообіцяли найближчим часом відремонтувати зупинку.

Нагадаємо, малолітні вандали поглумилися над пам'яттю українців на Одещині: фото неподобства

Як повідомляла Politeka, невідомі поглумилися над пам'яттю героя Одеси

Також Politeka писала, у Чорноморську осквернили пам'ять героя АТО