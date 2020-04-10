У п'ятницю 10 квітня повітря в Одесі прогріється до +21 градуса і вище

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

В Одесі ясна погода буде триматися з завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала окупація неба хмарами. Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 19-21 °C

В Одеській області очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 18-23 °C

На автодорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

У давнину говорили: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо обіцяло бути теплим.

Раніше ми писали, вночі 8 квітня жителі Одеси спостерігали супермісяць.

Величезна повний місяць зійшла в небі і виглядав просто фантастично.

Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

Відомо, що в цей день супутник знаходився в 357 тис. км від Землі, тоді як найчастіше ця відстань становить 384 тис. км.

Нагадаємо, що багатоповерховий будинок обвалився в центрі Одеси, з'їхалися рятувальники: кадри НП

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