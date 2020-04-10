Одеситам, які знаходяться на обсервації, заборонено вживати алкоголь

Відповідну постанову прийняв Кабмін 8 квітня 2020 року, передає Politeka.net

В документі зазначається, що під час двотижневого карантину повернулися з-за кордону українцям можна буде передавати особисті речі та продукти – але крім алкогольних напоїв.

Місцеві влади повинні забезпечувати медичне обслуговування у місцях обсервації, вони ж відповідають за харчування людей. Однак за їжу потрібно оплачувати з власних кишень.

Громадський порядок біля обсерваторів і у час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.



Після обсервації люди добираються до місць проживання за свій рахунок.

Раніше ми писали про те, що начальник одеської поліції Олег Бех запропонував меру Геннадію Труханову на період карантину заборонити продаж алкогольних напоїв.

Бех пропонує заборонити в Одесі продаж алкоголю з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні. Він пояснює це боротьбою з поширенням китайського вірусу.

"Просимо вас розглянути питання про тимчасове обмеження (на період карантину) торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями суб'єктами господарювання, що мають ліцензію, шляхом заборони їх реалізації з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні", – йдеться у зверненні начальника поліції.

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