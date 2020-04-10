У губернатора Одеської області Максима Куцого пропонують ввести комендантську в Одесі, Подільську, Подільському районах та Біляївському районі за рспространения вірусу

Про це пишуть місцеві ЗМІ .

Наголошується, що обмежити пересування і перебування громадян у громадських місцях у вихідні і святкові дні рекомендувала мерам Одеси і Подільська, а також головам Біляївської і Подільської райдержадміністрацій обласна комісія з питань техногенно-экологичесокй безпеки і надзвичайних ситуацій.

Якщо міська влада виконає рекомендацію, то це означає, що з 13:00 суботи до 6 ранку понеділка буде заборонено з'являтися в громадських місцях вже з завтрашнього дня.

Відзначимо, в Мінздоров'я попередили українців про те, що чекати ослаблення карантину найближчим часом не варто. До цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи.

Раніше ми писали, станом на 10 ранку 10 квітня кількість інфікованих збільшилася на 7 чоловік і склало 50.

Це менше, ніж було станом на вчорашній ранок (13) і значно менше, ніж у вівторок (49).

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 2203 випадки захворюваності. За добу в країні зареєстровано 311 нових випадків.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".