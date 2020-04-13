На Одещині заражені небезпечним вірусом перед тим, як потрапити до лікарні об'їздили третина області

Про кричущий випадок пише місцеве видання «Думська»

зокрема, двох жителів села Старокозаче Білгород-Дністровського району, у яких виявили нову китайську інфекцію, відвезли опорну лікарню в Чорноморськ, але там їх приймати відмовилися.

Далі, пацієнтів повезли в Одесу в лікарню водників на вулиці Малиновського. Однак і там, за інформацією видання, їх відмовилися приймати. Нібито медиків не попередили про прибуття хворих з небезпечним вірусом, і вони вийшли зустрічати їх без засобів індивідуального захисту.

Дізнавшись, кого привезли, співробітники кинулися за спецкостюмами і респіраторами, але ті опинилися під замком. Довелося серед ночі викликати на роботу сестру-господиню.

«Все це час хворі лежали в каретах швидкої допомоги», — сказав один з медпрацівників.

За інформацією Думської, згідно із затвердженим планом госпіталізації хворих з COVID-19 мешканців Староказачьего взагалі повинні були відправити в Ізмаїл. Але працівники швидкої виявилися розумнішими чиновників і повезли не туди, куди написано в документ, а в найближчу медустанову.

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