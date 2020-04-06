Жители Одесской области устроили «теплый» прием своей односельчанке, сын которой приехал из Европы

Соответствующее видео с места событий выложил в сеть брат парня, передает Politeka. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в селе Ракулово Одесской области.

Как видно на кадрах, жительницы села, которых охватил страх и паника на фоне эпидемии опасного вируса устроили митинг по приезду парня из Чехии. Они набросились на его мать с криками и руганью и требовали, чтобы ее сын покинул деревню.

По словам родственника, его брат проехал 4 границы, на которых прошел множество проверок и анализов.

"В документах, которые он заполнял, указывал именно этот адрес дислокации на период «самоизоляции, из-за чего он в этот период не имеет права покинуть этот адрес", - объясняет брат приезжего.

Его доводы женщин не убедили и те даже написали заявление в полицию, которая не нашла в действиях матери и сына ничего противозаконного.

Пользоввателей сети крайне возмутило увиденное. Некоторые справедливо подметили, что самые галасливые женщины оказались без масок.

«Капец какие люди.Это медики и председатель,должны людям объяснить ,Я думаю нужно против этих людей вызывать телевидение ,он поступает по закону.Как детям этих людей не стыдно за своих родителей. Они нечего не слышат»,

«Как мало надо, чтобы потерять человеческий облик и стать животными»,

«Баби подурели. Они не знают с чем сами ходят. Дикуни..»,

«Надо изолировать не парня .а этих людей, если их можно назвать людьми»,

«Бабы, ваша задача сидеть дома и не высовываться, если боитесь заразиться», - пишут в комментариях.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

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