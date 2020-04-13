Одесситы наплевали на карантин и отправились в церковь

Многие одесситы не послушались и пошли отмечать вербное воскресенье в церковь, проигнорировав при этом общенациональный карантин

Соответствующими кадрами пестрит интернет, передает Politeka.net.

В воскресенье, 12 апреля многие церкви в Одессе проводили службы. На кадрах видно, как толпы людей выстроились перед храмами, чтобы посвятить букеты.

При этом некоторые священники пускали прихожан в храм, правда только в том случае, если они были в масках.

Организация “Всеукраинская люстрация” сообщила о несоблюдении карантинного режима в Иверском монастыре РПЦ и церкви на улице Инглези в помещении Фининститута.

Самыми откровенными нарушениями были отсутствие защитных средств и массовые причастия, в том числе с участием детей.

Обратим внимание, что службу устроили представители церкви Московского патриархата в Украине.

Пользователи в комментариях негодуют, как от действий священников так и прихожан. Они призывают власти к еще более ужесточенным мерам.

«Попы, что вы творите?», «Возможно будущие трупы стоят!», "Этим попам плевать на народ, лишь бы деньги носили»,

«На проводы им всем аукнется. Как раз для них будет поминальний день через две недели»,

«Тупые фанатики! Других не жалко, но своих детей пожалели бы!»,

«Эти фото доказывают бездействие властей!», «Уже давно нужно понять, что на благоразумие людей полагаться нельзя. Где радикальные действия? Где штрафы, полиция? Походу палками гнать по домам пора!», «Ну, так вы ж им сами разрешили проводить обряд. Вы ещё в следующее воскресенье пожалуйтесь, что все на Пасху повылазили!!!!», - пишут в сети.

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