На Одесчине зараженные опасным вирусом перед тем, как попасть в больницу объездили треть области

О вопиющем случае пишет местное издание «Думская»

В частности, двух жителей села Староказачье Белгород-Днестровского района, у которых обнаружили новую китайскую инфекцию, отвезли опорную больницу в Черноморск, но там их принимать отказались.

Далее, пациентов повезли в Одессу в больницу водников на улице Малиновского. Однако и там, по информации издания, их отказались принимать. Якобы медиков не предупредили о прибытии больных с опасным вирусом, и они вышли встречать их без средств индивидуальной защиты.

Узнав, кого привезли, сотрудники бросились за спецкостюмами и респираторами, но те оказались под замком. Пришлось среди ночи вызывать на работу сестру-хозяйку.

«Все это время больные лежали в каретах скорой помощи», — сказал один из медработников.

По информации Думской, согласно утвержденному плану госпитализации больных с COVID-19 жителей Староказачьего вообще должны были отправить в Измаил. Но работники скорой оказались умнее чиновников и повезли не туда, куда написано в документе, а в ближайшее медучреждение.

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