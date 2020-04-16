В найближчому майбутньому на території Одеської області може опинитися під водою

Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води. Теплі океанічні течії можуть ще більше дестабілізувати ситуацію з льодовиком, розміри якого настільки великі, що відповідає площі Великобританії. Кількості льоду в Туэйтсе так багато, що його розтоплення буде достатньо, щоб підняти глобальний рівень океану більш ніж на 65 див.

Також про назрівання катастрофи говорить і те, що нещодавно з-під постійно танучого льодовика з'явився новий ґрунтовий острів. Саме тоді Туэйтсу дали прізвисько "льодовик судного дня".

В результаті танення льодовика підвищиться рівень моря, що призведе до затоплення Одеської та Херсонської областей.

Також під водою опиниться Крим, який зараз окупований Росією.

А тим часом, в Одеській області пройшли масштабні навчання рятувальників, які відпрацьовували дії при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повінню і паводками.

Вони відбулися 12 березня на березі Хаджибейського лиману в селі Алтестово Біляївського району.

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