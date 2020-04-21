Україна втратила ще одного захисника на Донбасі – загинув командир з одеської бригади

Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net

Повідомляється, що 20 квітня о 16.30 28-річний лейтенант Андрій Шинкарук отримав множинні осколкові поранення і помер.

У коментарях під публікацією користувачі мережі висловили співчуття у зв'язку з кончиною військового.

«Вічна пам'ять герою України», «Герої не вмирають», «Спочивай з миром герой!», «Не пробачимо ніколи», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, у зоні бойових дій на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади.

«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через декілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому було 23 роки.

Крім того, ми писали ще про одну втрати в одеській бригаді.

Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Віталій Носкевич загинув вчора, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.

«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.

Крім того, український боєць з Чорноморська Андрій Батін загинув у зоні бойових дій на Донбасі.

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