Під тиском Офісу Президента одеський мер Геннадій Труханов все таки вирішив закрити всі міські ринки, а заодно і кладовища

Відповідне рішення прийняла комісія з техногенно–екологічної безпеки під головуванням Геннадія Труханова вчора ввечері 21 квітня, передає Politeka.net

Наголошується, що базари будуть закрити до дати, яка буде визначена на всеукраїнському рівні. При цьому вчора вже закрилися Новий ринок і Київський.

Улюблений ринок всіх одеситів - Привоз, поки продовжує функціонувати.

Також комісія постановила закрити одеські цвинтаря на поминальні дні і перенести пов'язані з цими днями заходи на Троїцьку поминальну суботу 6 червня.

За інформацією місцевих ЗМІ , раніше мерія Одеси до останнього відмовлялася закривати ринки, проте це обурило голову Офісу Президента Андрія Єрмака, який пообіцяв Труханову «розмову з президентом і міністром внутрішніх справ».

Одесити в багнети сприйняли звістку про закриття базарів. Свої гнівні коментарі вони залишають в мережі.

"Разом з ринками і Потерть закрити", "Я знаю точно, що відсотків 70 зараз на грані виживання, так що закривай ринки не зачиняй за барабану", "При чому тут мер? Явно його нагнули з секти «слуги народу»

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