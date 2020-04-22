Сьогодні 22 квітня в Одесі відбудеться спочатку масштабне відключення електроенергії, а потім води

Про це інформує Politeka.net.

Як повідомляє "Одесаобленерго", 22 квітня відключення світла заплановані майже в 400 будинках міста. Причина пов'язана з плановим ремонтом електромереж.

Повний список виглядає наступним чином:

3-я вулиця Садова

1, 3, 4, 5, 10а, 9а, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

З 10:00 по 13:00

4-й Амурський провулок

1, 3, 5, 7, 9, 11

З 09:00 по 17:00

вулиця Амурська

2, 2

З 09:00 по 17:00

Отамана Головатого вулиця

79, 81, 91, 93, 95, 97, 101, 103

З 09:00 по 17:00

вулиця Балківська

31

З 09:00 по 17:00

вулиця Василя Симоненка

24, 30-Б, 2, 25, 18, 4, 14, 20, 30а, 21, 10а, 26, 8а, 16, 2а, 15, 32, 30б, 22/1, 6, 32а, 8, 10, 34, 22б, 30в, 22, 30, 22А, 12а

З 10:00 по 13:00

Друга вулиця

25а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21а, 18а, 11а, 27а, 7, 3а, 21б, 3/1, 19а, 15а, 4а, 26а, 28а, 16а, 29а, 24а, 1/б, 32а, 9а, 1а, 10а, 18/, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

З 10:00 по 13:00

Горизонтальна вулиця

49А, 49, 50

З 09:00 по 17:00

вулиця Ковальська

4, 6, 7, 12, 14, 16, 17

З 09:00 по 17:00

вулиця Леонова

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 50А, 8А, 42А, 40, 41а, 43А, 60б, 2А, 15А, 49/1, 60а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

З 09:00 по 17:00

Лиманна вулиця

Повністю

З 10:00 по 13:00

Локальна улиця

11

З 09:00 по 17:00

вулиця Льва Толстого

13, 22

З 09:00 по 17:00

Лютеранський провулок

3, 5, 7

З 09:00 по 17:00

Магістральна вулиця

41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105

З 09:00 по 17:00

Маковий провулок

2, 3, 7, 9, 12, 2А, 10, 6А, 8

З 09:00 по 17:00

Маріїнська вулиця

6

З 09:00 по 17:00

Маршала Жукова проспект

5а

З 09:00 по 12:00

Миколи Гефта вулиця

21

З 09:00 по 17:00

Новощепной Ряд вулиця

11, 13, 19

З 09:00 за 18:00

вулиця Пантелеймонівська

95

З 09:00 за 18:00

Перша вулиця

11, 24б, 35, 29а, 7а, 27, 31, 11а, 1а, 19, 23, 23а, 27а, 3, 17, 7в, 25, 19а, 13а, 21, 3б, 33, 9, 13, 27б, 7, 5, 15, 10, 20, 4, 28а, 12, 24, 22, 8, 22а, 24а, 16б, 14, 2, 8а, 26, 20а, 6, 16а, 16, 28, 1, 30, 10а, 18, 29

З 10:00 по 13:00

Перша

7а

З 10:00 по 13:00

Посмітного вулиця

22

З 09:00 по 17:00

вулиця Преображенська

81, 83, 85

З 09:00 за 18:00

Проточний провулок

3, 8, 1/1, 1, 5

З 09:00 по 17:00

проспект Свободи

51а

З 10:00 по 13:00

вулиця Сосюри

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 20а, 41, 29А, 5а, 61А, 18а, 33а, 13а, 18б, 31а, 42, 43, 67

З 09:00 по 17:00

узвіз Марінеско

6, 8, 10, 14, 6/8, 16, 18

З 09:00 по 17:00

Старопортофранківська вулиця

137, 139, 141, 143

З 09:00 за 18:00

Учнівська вулиця

26

З 09:00 по 17:00

Чорноморка

Повністю

З 10:00 по 13:00

Крім того, в ряді будинків за аварійних робіт буде відсутня вода. Про це попередив філія «Інфоксводоканал».

Наголошується, що води не буде з 23:00 22 квітня до 07:00 23 квітня у жителів Одеси проживають на наступних вулицях міста:

Люстдорфська дорога, 140-158/4, 159

пр-т Академіка Глушка, 2-38

вул. Ільфа і Петрова, 2-14, 1-13а

пр-т Небесної Сотні, 1-91

вул. Костанді

вул. Інглезі, 1-5

вул. Академіка Корольова, 2-70, 1-37а

вул. Тополевая

вул. Левітана, 32-110, 67-141

вул. Тульська, 1-17 Лінії.

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