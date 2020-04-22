Незважаючи на суворі карантинні обмеження, які діють в Одесі другий місяць, пенсіонерам не сидиться вдома

Літні люди вишикувалися в черги у відділеннях "Приватбанку" і "Ощадбанку" по всіх районах Одеси. Відповідні знімки розмістив інформаційний портал « УСІ ».

У здебільшого люди приходять оплатити комунальні послуги, а заодно і «почухати мовою» - обговорити політичні та громадські новини.

Вперті пенсіонери не хочуть розуміти, що вони, в першу чергу, знаходяться в зоні ризику вірусної інфекції.

Добре, що дотримують дистанцію і мають при собі маски.

Раніше ми писали, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів, то вже скоро побачать позитивну динаміку.

За його словами, першим ослабленням карантину, ймовірно, буде дозвіл на прогулянки в парку.

"Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, починаючи проведення ЗНО. Ми зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО", – заявив головний санлікар.

Також раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що зараз рано говорити про те, коли закінчиться карантин.

На даний момет українці знаходяться на порозі піку захворюваності. В активній фазі не вистачає ні лікарів, ні місць в лікарнях, ні апаратів, тому, щоб уникнути зараження потрібно і далі дотримуватися правил карантину і перебувати в самоізоляції.

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