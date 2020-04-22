Не бажають миритися з деякими умовами карантину

Через мітингувальників зупинився рух в Одесі

Транспортний колапс стався у середу, 22 квітня на проспекті Небесної Сотні. Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

Одеський підприємці не хочуть миритися з певними карантинними обмеженнями, а саме закриттям ринків по всій Україні.

Вони вийшли на акцію протесту-автопробіг.

На авто протестувальників красуються наклейки "Відкрити ринки країни". Учасники акції вважають несправедливим те, що магазини в карантин продовжують бути відкритими, а ринки закрили.

Тим часом, поліція заблокувала паркування "Сіті-центру" на Небесній Сотні, звідки повинен був початися автопробіг підприємців.

Тепер рух транспорту на проспекті Небесної Сотні практично зупинено через велику кількость машин підприємців.

Нагадаємо, що раніше під тиском Офісу Президента одеський мер Геннадій Труханов все таки вирішив закрити всі міські ринки, а заодно і кладовища.

Всі базари будуть закрити до дати, яка буде визначена на всеукраїнському рівні. При цьому вчора вже закрилися Новий ринок і Київський.

Також комісія постановила закрити одеські цвинтаря на поминальні дні і перенести пов'язані з цими днями заходи на Троїцьку поминальну суботу 6 червня.

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