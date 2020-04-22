Серйозна пожежа сталася в Одесі - загорівся автосалон

Як повідомили очевидці в соцмережах, у районі Черемушен на вулиці Інглезі загорівся автосалон «Авто Транс Майстер» з продажу автомобілів марки Chery. Відповідне відео стало поширюватися по всім місцевим пабликам, передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскролльте до кінця сторінки)

Пізніше в прес-службі ДСНС Одеської області прояснили ситуацію, зазначивши, що на даний момент пожежа ліквідована на площі 300 квадратних метрів.

«Сигнал про спалах надійшов в 13:43. Через чотири хвилини на місці були пожежники, які встановили, що горить дах автосалону. Всередині було чотири автомобіля. Три машини вивели співробітники, ще одну викотили співробітники ДСНС», - розповіли рятувальники.

В 14:01 пожежу локалізували, а в 14:22 ліквідували, додали у відомстві.

За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електропроводки.

На щастя, постраждалих немає.

У ліквідації пожежі брали участь вісім одиниць спецтехніки та 29 рятувальників.

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Пожежники відзначили, що через відсутність під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.

Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

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