Російська топ-пропагандистка Маргарита Симоньян розмріялася про нові завоювання на карантині

На своїй сторінці в Twitter керівник головного закордонного пропагандистського ресурсу Кремля Russia Today розповіла про те, що в самоізоляції подивилася серіал «Ліквідація», назвавши його «блискучим».

«Одесу б теж повернути, звичайно», – написала вона і тут же поплатилася за ці слова. У коментарях користувачі не пошкодували слів, у тому числі і нецензурних, щоб поставити рупор Путіна на місце.

«Так навіщо Одесу? Одеса на місці, Крим треба повернути», «Ех, повернути б ті часи, коли на світі не було @M_Simonyan! І коли не було @VRSoloviev теж би повернути, звичайно», «Вона хоче собою зас**ти це прекрасне місто», «Я вам не скажу за всю Одесу, Вся Одеса дуже велика. Але і Молдованка і Пересип Дали б Маргариті тумака!», «Набрід племен під краденою назвою скоро буде жерти один одного, а упоротій мокші потрібна Одеса», «Здрастуйте, Маргарита, приїжджайте до нас на шашлик, у Будинку профспілок відмінна кебабна», «Маргарита, як тільки карантин знімуть, без побоювання приїжджайте до Одеси. Будинок профспілок підремонтували, його двері завжди для вас відкриті. Привітність і гарячий прийом будуть забезпечені», «Повертачі» б**! Ви за Крим вже майже з голою ж*ою залишилися, а спробуєте в Одесу полізти - будете по всій Червоній площі розвішані на стовпах у вигляді гірлянд, де найпочесніше місце буде для х*ла, а зовсім поряд з ним будуть висіти всі пропаган**ни з Марго!», – не шкодують емоцій читачі.

«Ліквідація» – це багатосерійний детективний телевізійний художній фільм 2007 року режисера Сергія Урсуляка, що розповідає про боротьбу Радянської влади зі злочинністю в повоєнний час (у 1946 році) в Одесі. У сюжеті, зокрема, відображено широко поширений міф про те, як маршал Жуков ліквідував одеську злочинність шляхом самоуправних арештів кримінальних авторитетів і спеціально організованого «відстрілу» вуличних грабіжників.

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