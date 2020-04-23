В Одесі невідомі люди напали на обмінник і викрали велику суму грошей, зв'язавши касира
Пограбування сталося вночі, в четвер, 23 квітня, на вулиці Черняхівського в цілодобовому обмінному пункті «Финод», передає Politeka.net.
За даними поліції, близько 02:00 троє злочинців у темному одязі і балаклавах увірвалися в обмінник, зв'язали касира і викрали 200 тис. грн., понад 2000 у.е., а також 400 євро.
У мережу потрапило фото одного з нальотчиків, зроблене з камер відеоспостереження.
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Раніше ми писали, одеські поліцейські з гонитвою затримували банду заїжджих гастролерів, які промишляли крадіжками в нашому місті.
Всі разом вони становили злочинне угруповання з Грузії.
Як стало відомо, члени банди викрали 5 тисяч доларів з автомобіля «Тойота» на вулиці Отамана Чепіги. Після цього грабіжники намагалися втекти на автомобілі Lancia з польськими номерами, проте поліція змогла їх наздогнати і провести затримання на Миколаївській дорозі, біля 7-ї Пересыпской.
Наголошується, що всі злочинці вже раніше судимі за вчинення майнових злочинів в Україні.
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