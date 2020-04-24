Близько десяти пожежних розрахунків намагалися впоратися з вогнем на території чоловічого монастиря
Про це пише місцеве видання Одеса.Онлайн.
Повідомляється, що НП сталася сьогодні вночі, 24 квітня.
Зокрема, рятувальники отримали повідомлення про загорання на території Свято-Успенського чоловічого монастиря, що належить єпархії УПЦ.
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Представники єпархії запевняють, що це був умисний підпал, оскільки на території було відразу три займання.
Як пишуть місцеві ЗМІ, перед загорянням священики почули гучний вибух, а через деякий час побачили, як з місця пригоди тікає невідомий чоловік.
Стало відомо, що в результаті НП постраждав архімандрит Володимир, який допомагав пожежникам гасити вогонь і впав з паркану. Його госпіталізували з переломом ноги.
Остаточно вогонь вдалося ліквідувати під ранок. Рятувальникам і силовикам тепер належить встановити всі обставини загоряння на території Свято-Успенського монастиря.
Раніше ми розповідали, що пожежі знову підібралися до ЧАЕС. За словами голови чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, у зоні відчуження, де не були до кінця локалізовані пожежі, почали горіти торфовища.
Він також розповів, що пожежних в зоні відчуження продовжують годувати волонтери.
"Незважаючи на те, що ДСНС випускає ролики в соцмережах про те, як щасливі пожежні виїжджають з Чорнобиля, як вони забезпечені всім, зараз саме волонтери забезпечують навіть їх харчування", – підкреслив експерт і додав, що рятувальники у відчаї, оскільки пожежі не припиняються, і ресурсів для ліквідації не вистачає.
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