Священики не сумніваються, що це був підпал

Близько десяти пожежних розрахунків намагалися впоратися з вогнем на території чоловічого монастиря

Про це пише місцеве видання Одеса.Онлайн.

Повідомляється, що НП сталася сьогодні вночі, 24 квітня.

Зокрема, рятувальники отримали повідомлення про загорання на території Свято-Успенського чоловічого монастиря, що належить єпархії УПЦ.

Представники єпархії запевняють, що це був умисний підпал, оскільки на території було відразу три займання.

Як пишуть місцеві ЗМІ, перед загорянням священики почули гучний вибух, а через деякий час побачили, як з місця пригоди тікає невідомий чоловік.

Стало відомо, що в результаті НП постраждав архімандрит Володимир, який допомагав пожежникам гасити вогонь і впав з паркану. Його госпіталізували з переломом ноги.



Остаточно вогонь вдалося ліквідувати під ранок. Рятувальникам і силовикам тепер належить встановити всі обставини загоряння на території Свято-Успенського монастиря.

Раніше ми розповідали, що пожежі знову підібралися до ЧАЕС. За словами голови чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, у зоні відчуження, де не були до кінця локалізовані пожежі, почали горіти торфовища.

Він також розповів, що пожежних в зоні відчуження продовжують годувати волонтери.

"Незважаючи на те, що ДСНС випускає ролики в соцмережах про те, як щасливі пожежні виїжджають з Чорнобиля, як вони забезпечені всім, зараз саме волонтери забезпечують навіть їх харчування", – підкреслив експерт і додав, що рятувальники у відчаї, оскільки пожежі не припиняються, і ресурсів для ліквідації не вистачає.

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